Jose Mourinho, Tottenham’dan öğrencisi Eriksen’in Finlandiya maçında yaşadıkları hakkında konuştu.

Talksport’a konuşan Roma’nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Eriksen’in Finlandiya maçında aniden yere yığılmasının ardından ağladığını ve dua ettiğini açıkladı.

Neler söylendi?

“Danimarka-Finlandiya maçında yaşananları düşünmeden duramıyorum. Eriksen’in durumu şu anda iyi. Şimdi üzülmek yerine bunun için sevinmeliyiz.”

“Futbol sahalarında neyse ki uzman doktorlar var. Ayrıca o anda Tanrı’nın da futbol izlediğini düşünüyorum. Bütün bunlar, Christian’ın ailesiyle, bizlerle kalmasına olanak sağladı.”

“Futbolun ötesinde bir durumdu ancak bu olayın bize futbolun iyi taraflarını da hatırlattığını düşünüyorum. Sevgi, beraberlik, aile ruhu. Yalnızca kendi ailesi değil, futbol ailesi için de. Futbol insanları bir araya getiriyor.”

“Dua ettim, ağladım ama tüm dünya o anda öyle hissetti. Şimdi ise sevinebiliriz çünkü Christian hayatta ve durumu iyi.”

“Henüz onunla konuşamadım ama Pierre-Emile Hojbjerg ile konuştum, o da Eriksen’in durumuyla alakalı iyi işler söyledi.”

“Haberler iyi, şimdi bunun için mutlu olmalıyız.”

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