Eriksen'in kahramanı Simon Kjaer, Milan'da kaptanlığa aday

Christian Eriksen’in hayatını kurtaran müdahalede kritik rol oynayan Simon Kjaer, kulübünde kaptanlık pazubandını takabilir.

Euro 2020’de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan mücadele Christian Eriksen’in talihsiz rahatsızlığıyla hafızalara kazındı.

Sahada kalbi duran Eriksen’e ilk müdahaleyi yapan Simon Kjaer, takım arkadaşının dilini yutmasının önüne geçti ve nefes yolunun açık kalmasını sağladı.

Kjaer liderliğiyle örnek oldu

Soğukkanlı davranıp Eriksen’in vücudunu uygun bir açıya getiren Kjaer, sağlık ekiplerinin müdahalesine kadar geçen sürede doğru adımları attı.

Tedavi sırasında Danimarkalı oyuncuları Eriksen’in etrafına toplayan Kjaer, müthiş bir sağduyu örneği göstererek olumsuz görüntülerin kameralara yansımasını engelledi.

Tecrübeli savunmacının yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Eriksen’in eşi Sabrina Kvist Jensen'i teselli edip sakinleştiren de oydu.

Maldini sıcak bakıyor

Kjaer’nın bu zor durumda gösterdiği liderlik, kulübü Milan’ın da dikkatinden kaçmadı.

İtalyan kulübünün şu andaki kaptanı Alessio Romagnoli ilk 11’deki yerini kaybetti ve sezon sonunda takımdan ayrılabilir. İkinci kaptan Gianluigi Donnarumma ise kontratının sona ermesiyle Paris Saint-Germain’e transfer olacak.

Milan taraftarları, savunmadaki varlığıyla güven veren Kjaer’nın, Avrupa Şampiyonası’nın ardından kaptanlığa getirilmesini istiyor. Sportmediaset’in haberine göre; sportif direktör Paolo Maldini de bu fikre sıcak bakıyor.

Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel da basın toplantısında Kjaer için övgü dolu sözler kullanmıştı.

“Kaptanımız olduğu için gurur duyuyorum. Yaptıkları beni şaşırtmadı. Simon ve Christian aynı şehirde yaşıyor, Milano’da birlikte çok vakit geçirdiler.”

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