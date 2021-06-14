Eriksen'in eski takım arkadaşı Daley Blind maça çıkmamayı düşünmüş

Ajaxlı Daley Blind, Euro 2020’deki Hollanda-Ukrayna maçına çıkmamaktan son anda vazgeçtiğini açıkladı.

Hollanda’nın savunma oyuncusu Daley Blind, Christian Eriksen’in yaşadığı rahatsızlığın ardından Euro 2020’de Ukrayna ile oynadıkları maça çıkmamayı düşündüğünü söyledi.

Danimarka-Finlandiya mücadelesi sırasında kalbi duran Eriksen, sahada yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürülmüş ve ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Blind de kalp sorunu yaşamıştı

Eriksen’in yaşadığı olay, geçmişte bir kalp rahatsızlığı geçiren Daley Blind’i derinden etkiledi.

2019’da Ajax’ın Valencia ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında baş dönmesi şikayeti yaşayan Blind’e kalp kası iltihabı teşhisi konmuştu. Kısa süre sonra bir operasyon geçiren Blind’e kalp pili takılmıştı.

31 yaşındaki oyuncu, Ukrayna maçına çıkmakta ne kadar zorlandığını şu sözlerle anlattı:

“Oynayabilmek için zihinsel bir bariyeri aşmam gerekti. Başardığım için kendimle gurur duyuyorum.”

“Yaşananları görmek beni derinden etkiledi. Deneyimlediğim bir durum olması herşeyi daha da kötüleştirdi.”

“Eriksen’in iyi olduğu haberini almak hepimize güç verdi. Gelecekte lüften onu bu konuyla ilgili rahatsız etmeyin.”

Ajax bağlantısı

Kariyerine Ajax formasıyla başlayan Eriksen, burada Daley Blind ile takım arkadaşıydı. O dönemde Ajax’ın başında, şu anda Hollanda’yı çalıştıran Frank de Boer vardı.

Eriksen’in Inter’den takım arkadaşı Stefan de Vrij de Hollanda milli takımında yer alıyor.

Parken Stadı’nda yaşananlar, De Boer’u ve De Vrij’i de hayli etkilemiş. Hollandanın patronu korku dolu dakikaları şöyle anlatıyor:

“O anları seyretmek çok zordu. Maçı birlikte izliyorduk ve odama gitmek zorunda kaldım.”

“Yıllarca birlikte çalıştık. O akşam bir takım toplantısı yapacaktık, ama toplantıyı sabaha erteledik. O sırada futbol hakkında konuşmak istemedim.”

De Vrij ise yaşadığı dehşeti şu sözlerle ifade ediyor:

“Yıkılmıştım. Tüylerim diken diken oldu, bir duygu seline kapıldım.”

“Elbette bu olay aklınızdan çıkmıyor, ama hakem düdüğü çaldığında kendi maçınıza odaklanmak zorundasınız.”

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