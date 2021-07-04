Eriksen’den takım arkadaşlarına: “Sizinle gurur duyuyorum”

Danimarka’nın yarı finale yükselmesinin ardından Eriksen, takım arkadaşlarından gurur duyduğunu dile getirdi.

29 yaşındaki yıldız oyuncu, Danimarka’nın Euro 2020’deki ilk maçı olan Finlandiya maçında ani kalp durması yaşamıştı.

Sahada yapılan acil müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Eriksen’e ilerleyen günlerde kalp pili takılmıştı.

Danimarka ise bu olaydan sonra Euro 2020’ye güçlü bir dönüş yapmıştı. Gruptan çıkan ve son 16 turunda da Galler’i deviren Danimarka, çeyrek finalde de Çekya’nın rakibi olmuştu.

Danimarka, Çekya’yı da Thomas Delaney ve Kasper Dolberg’in golleriyle 2-1 mağlup etti ve Wembley’de oynanacak yarı final müsabakasında İngiltere ile eşleşti.

Neler söylendi?

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Eriksen, Çekya’yı yendikleri maçın ardından takım arkadaşlarına mesaj atarak: “Sizlerle gurur duyuyorum!” dedi.

Eriksen’in Finlandiya maçında yaşadığı talihsiz olayın ardından Danimarka, büyük bir reaksiyon gösterdi ve performansıyla turnuvaya damga vurdu. Milan forması giyen Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer da, bu olayı Goal’e şöyle değerlendirmişti:

“O olaydan sonra çok güçlü bir şekilde ayağa kalktık. Tek bir yürek olarak mücadele ediyoruz ve birbirimize çok güveniyoruz.”

“Birimizin başına bir şey geldiğinde diğerlerimizin onun yanında olacağını biliyoruz. Bu durum bize güç veriyor ve Christian’ın da iyi hissetmesini sağlıyor.”

Kjaer, İngiltere maçına dair ise şunları söyledi: “Hedefimiz Wembley’e gelmekti ve bunu başardık. Ancak bunu yeterli bulduğumu söylemem.”

“Şimdi ise İngiltere maçına odaklanmalı ve burada olmanın tadını çıkarmalıyız.”

Daha fazla okuma