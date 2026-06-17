Erik ten Hag, yurt içi ve yurt dışından gelen ilginin ardından bir sonraki büyük hamlesini yapabilir

Bas Kuipers Portekiz’de kalabilir. Voetbal International’ın haberine göre, FC Twente’nin sol bek oyuncusu geçen sezon FC Arouca’da kiralık olarak forma giymişti ve Arouca kulübü şimdi onu De Tukkers’tan kalıcı olarak transfer etmek istiyor.

Kuipers, Enschede’de Mats Rots’a ilk 11’deki yerini kaptırmasının ardından geçen kış kiralık olarak Arouca’ya gitmişti.

Rots'un geçen hafta TSG Hoffenheim'a transfer olmasına rağmen, Kuipers'in geleceği muhtemelen Grolsch Veste'de değil.

Arouca, onu kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor ve Sparta Rotterdam da 31 yaşındaki kanat bekine ilgi gösteriyor.

Hollandalı Espen van Ee’nin de forma giydiği Portekiz kulübü, geçen sezon Portekiz liginde sekizinci sırada yer aldı.

Kuipers, Portekiz’de tartışmasız bir ilk onbir oyuncusuydu. Kulüp için on yedi maçta forma giydi; bu maçlarda iki gol attı ve bir asist yaptı.