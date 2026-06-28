Erik ten Hag, Wout Weghorst’un transferinin ardından hamlelerine devam ediyor: Twente’nin gözünde yeni bir kaleci var

Wout Weghorst’un FC Twente’ye transferinin ardından, teknik direktör Erik ten Hag gözünü yeni bir kaleciye dikmiş görünüyor. Transfer muhabiri Mounir Boualin’e göre, De Tukkers, Kayne van Oevelen’e ilgi gösteriyor.

FC Volendam'ın 22 yaşındaki kalecisi son dönemde hızlı bir gelişim gösterdi, ancak bireysel performansının iyi olmasına rağmen takımını küme düşmekten kurtaramadı. Play-off finalinde Willem II, Volendam'ı mağlup etti. Ancak Van Oevelen, ayak bileği sakatlığı nedeniyle bu iki maçta forma giyemedi.

Kaleci, küme düşme nedeniyle daha önce bölgesel basına ayrılmak istediğini belirtmişti. Görünüşe göre FC Twente bu durumdan en iyi şekilde yararlanmak istiyor.

Van Oevelen, Twente’de Lars Unnerstall’ın en büyük rakibi olacak gibi görünüyor. Alman kaleci, birkaç yıldır kaleyi koruyan isim olsa da, özellikle futbol becerileri söz konusu olduğunda her zaman tartışmasız bir tercih değil.

Boualin’e göre Ten Hag’ın listesinde başka isimler de var, ancak Van Oevelen, deneyimli kaleciyle rekabet edecek en güçlü aday olarak görülüyor.

Van Oevelen, 2021 yılında AFC'den bedelsiz olarak ayrıldı ve Jong Volendam'a katıldı. 2023/24 sezonunun sonunda Volendam'da ilk kez forma giydi ve bir sonraki sezon birinci kaleci oldu.

Bu sezon neredeyse her maçta kaleyi korudu ve üç kez kalesini gole kapattı. Bunun yanı sıra 51 gol yedi. Volendam ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor ve Transfermarkt tarafından transfer değeri yaklaşık iki milyon euro olarak tahmin ediliyor.