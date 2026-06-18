Erik ten Hag, televizyonda canlı yayında Hollanda milli takım oyuncusuna olan ilgisini doğruladı

Erik ten Hag, Perşembe akşamı NOS’ta Wout Weghorst’un FC Twente’ye transferini olumlu karşıladığını itiraf etti. Kulübün teknik direktörü, “O gerçek bir Twente’li” dedi.

Ten Hag, Perşembe günü NOS’ta Çekya ile Güney Kore ve İsviçre ile Bosna-Hersek arasındaki Dünya Kupası maçlarını analiz etmek üzere konuk oldu.

İlk maç öncesinde Ten Hag’a Twente’nin transfer planları soruldu. Ne de olsa o kulübün teknik direktörü.

“Elbette Weghorst ile çok ilgileniyoruz,” diye söze başlayan eski Ajax ve FC Utrecht teknik direktörü, “O gerçek bir Twente'li. Başardığı her şeyden gurur duyuyoruz,” dedi.

“Wout’u küçük bir çocukken beri tanıyorum,” diye devam etti. “Onunla ve ailesiyle düzenli olarak iletişim halindeyim. Her takım onu forvet olarak kadrosunda görmek ister.”

Şu anda Ten Hag ile Weghorst arasında olası bir transfer konusunda herhangi bir temas yok. “O, Hollanda milli takımıyla katıldığı turnuvaya tamamen odaklanmış durumda, sabırlı olmamız gerekecek,” diye sözlerini tamamladı.

Weghorst, son iki sezonda Ajax’ta forma giydi. Amsterdam ekibi adına 65 maça çıktı ve bu maçlarda 20 gol attı. Altı kez de asist yaptı.