Perr Schuurs, Ajax'ta geçirdiği yıllara ilişkin son derece net bir değerlendirmede bulunuyor

Perr Schuurs, 2018 ile 2022 yılları arasında Ajax'ta forma giydi ve bu dönemde Erik ten Hag'ın antrenörlüğünde oynadı. Torino'dan ayrıldıktan sonra sözleşmesi sona eren stoper, eski teknik direktörüne büyük saygı duyuyor; bu durum Pazar günü Goedemorgen Eredivisie programında ortaya çıktı.

Hans Kraay junior, Ten Hag'ın Schuurs için nasıl bir teknik direktör olduğunu öğrenmek istiyor. "Onunla birkaç yıl çalıştım. Birkaç teknik direktörüm oldu ama Ten Hag en iyisiydi," diyor stoper hiç tereddüt etmeden.

"Her zaman oynamıyordum. Ve genellikle oyuncuların şöyle dediğini duyarsınız: evet, kötü teknik direktör. Bu kolay. Ama benim için taktiksel olarak çok iyiydi. İyi bir teknik direktör. Bizi bir takım olarak çalıştırdı," diyor geriye dönüp bakan Schuurs, ki o Ten Hag yönetiminde 2019, 2021 ve 2022'de Ajax ile lig şampiyonluğunu kazandı.

Schuurs o dönemde Fortuna Sittard'ı PSV ile takas edebilirdi. Ancak şu anda 26 yaşında olan stoper, Ajax'ta kendini daha iyi hissediyordu ve bu yüzden Amsterdam'ı tercih etti.

"Gerçekten de önce PSV ile görüştüm. O zaman özellikle babam şöyle dedi: 'Ajax'ı bir kez daha görmeni istiyorum.' Marc Overmars ve Edwin van der Sar ile konuştum ve bu beni hemen etkiledi. Yine de farklı bir izlenim bırakmıştı," diyor Schuurs, yıllar sonra Ajax ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı tercih etmesinin nedenini açıklarken.

"O anda hissettiğim duygu, orada imzalamam için beni ikna etti. Ve bundan hiç pişman olmadım," diyor Schuurs, ki kendisi 2022'de Johan Cruijff ArenA'dan ayrılırken toplam 95 maça çıkmıştı.

Schuurs, Ajax'taki "başarılı bir dönem"den bahsediyor. "Üç yıl içinde 95 maç. Rakiplerim ise şu anda Manchester United ve Arsenal'de oynayan Matthijs de Ligt ve Jurriën Timber'di. Hatalar yaptım, iyi ve kötü maçlar oynadım. Ama Ajax'ta başarılı olduğuma inanıyorum."