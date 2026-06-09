Erik ten Hag rekor bir transfer ücreti elde etti ve Mats Rots'u yurtdışına sattı

Mounir Boualin'in Salı sabahı bildirdiğine göre, FC Twente, Mats Rots'un transferi konusunda TSG Hoffenheim ile görüşüyor. Gazeteci, Tukkers için "rekor bir meblağ"dan söz ediyor. Algemeen Dagblad gazetesi yarım saat sonra bu meblağın 16 milyon euro olduğunu duyurdu. Rots, Almanya'da beş yıllık sözleşme imzalayacak.

Teknik direktör Erik ten Hag, Alman kulübüyle görüşmelerin son aşamasına gelmiş durumda.

Boualin'e göre Rots, rekor bir transfer ücreti getirecek. Bu rekor şu anda, on iki yıl önce on dört milyon avroya Southampton'a satılan Dusan Tadic'e ait.

Hoffenheim geçen sezon Bundesliga'yı beşinci sırada tamamladı ve bu nedenle Avrupa Ligi'nde oynayacak.

Hoffenheim'da Rots, bir başka Hollandalıyla karşılaşacak: Wouter Burger. Orta saha oyuncusu geçen yaz Stoke City'den transfer olmuştu ve Almanya'da harika bir sezon geçirdi.

Bu haber, PSV'nin Rots'u kadrosuna katamayacağı anlamına geliyor. Eindhoven kulübü, onu takımdan ayrılan Anass Salah-Eddine'nin ideal halefi olarak görüyordu, ancak bu transfer gerçekleşmeyecek.

Rots, geçen sezon FC Twente formasıyla VriendenLoterij Eredivisie'nin 34 maçının hepsinde forma giydi. Dört gol attı ve dört asist yaptı.