Wout Weghorst’un FC Twente’ye transferi kesinleştiği için, Sam Lammers kulüpten bir an önce ayrılmak istiyor. De Telegraaf’ın haberine göre, teknik direktör Erik ten Hag, Weghorst’un yerine PSV’den bir oyuncuyu kadroya katmak istiyor.

Cumartesi sabahı Twente, Weghorst'un transferini duyurdu. Borne doğumlu forvet, Grolsch Veste'de iki sezonluk sözleşme imzaladı.

Lammers bu gelişmenin ardından kararını verdi ve Enschede'den ayrılmak istiyor. 2027 ortasına kadar süren bir sözleşmesi var ve Twente, onun satışına olumlu bakıyor.

Ten Hag, Weghorst’un yeni rakibi olacak bir oyuncuyu PSV’den transfer etmek istiyor. Teknik direktör, forvet hattını güçlendirmek için Jesper Uneken’i gözüne kestirmiş durumda.

Jesper Uneken, şu anda VVV-Venlo'da baş antrenörlük yapan Peter Uneken'in oğlu. 21 yaşındaki forvetin Eindhoven'da 2027 ortasına kadar süren bir sözleşmesi var.

Geçen sezon PSV tarafından RKC Waalwijk’e kiralanmıştı. Bu kulüpte Keuken Kampioen Divisie’de oynadığı 35 maçta 14 gol attı ve 6 asist yaptı.







