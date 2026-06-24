Erik ten Hag, Polonyalı defans oyuncusuyla dört yıllık sözleşme imzaladı: "FC Twente büyük bir kulüp"

FC Twente, kadrosunu Krzysztof Kurowski ile güçlendirdi. Polonyalı sol bek, doğduğu şehrin takımı Slask Wroclaw’dan transfer oldu ve De Grolsch Veste’de 2030 ortasına kadar geçerli, bir sezon daha uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzaladı.

Hâlâ sadece 19 yaşında olan Kurowski, Slask'ın altyapısından yetişti ve 2023'te A takımda ilk kez forma giydikten sonra kulüp için toplam 31 maçta forma giydi. Bu maçlarda iki gol attı ve üç asist yaptı.

Kurowski, Sparta Rotterdam’a transfer olan Bas Kuipers’in halefi olarak görülebilir. Teknik direktör Erik ten Hag, “Krzysztof, Polonya liginde henüz genç yaşta A takımda deneyim kazanmış, yetenekli bir genç savunma oyuncusu” diyor.

“Krzysztof, güçlü bir karaktere, iyi bir oyun okuma yeteneğine ve ileriye doğru bir hırsa sahip. FC Twente’de kariyerinde bir sonraki adımı atma şansı bulacak; bunda gerekli potansiyeli var,” diyor Ten Hag, Polonya U-17 ve U-19 milli takımlarında forma giymiş olan Kurowski hakkında umutlu bir şekilde.

“FC Twente büyük bir kulüp ve büyük hedefleri var; burada oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum,” diyor heyecan dolu Kurowski. “Kulüple yaptığım görüşmeler bana iyi bir his verdi. Polonya’da genç yaşta ilk maçıma çıktım ve çok şey deneyimleme fırsatı buldum.”

“Şimdi, alıştığım ortamdan ayrılıp Hollanda’da oynamaya başlamanın tam zamanı. FC Twente’de kendimi göstermek istiyorum ve sıkı çalışarak bir futbolcu olarak bir sonraki adımı atmayı umuyorum,” diyor Kurowski.

Kuipers’in yanı sıra Alec Van Hoorenbeeck de kulüpten ayrıldı. Belçikalı oyuncu, kariyerine Hajduk Split’te devam edecek. Kurowski, kısa süre önce Go Ahead Eagles’tan transfer edilen Aske Adelgaard ile rekabet edecek. İkili, TSG Hoffenheim’a transfer olan Mats Rots’un boşluğunu doldurmak için birlikte çaba gösterecek.