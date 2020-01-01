Erik ten Hag: Messi, Guardiola dönemindeki kadar iyi değil

Ajax'ın teknik direktörü, Arjantinli yıldızın Guardiola dönemindeki seviyesinde olmadığını söyledi.

Eredivisie ekiplerinden 'ın teknik patronu Erik ten Hag, 'nın yıldızı 'nin Pep Guardiola'nın takımın başında olduğu dönemdeki seviyesine bir daha ulaşamadığını belirtti.

2008-2012 yılları arasında Barcelona'nın teknik direktörlük görevini yürüten Pep Guardiola'nın takımı üç , iki Kral Kupası ve iki UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Lionel Messi ise bu dönemde 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Ballon d'Or ödülünü üst üste dört kez kazanma başarısını göstermişti.

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Arjantinli yıldız aynı zamanda Guardiola'nın Katalan ekipteki son sezonu olan 2011-12'de 37 La Liga maçında 50 gol kaydederek harika bir performans sergilemişti.

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Barcelona, Guardiola ayrıldıktan sonraki sekiz sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni sadece bir kez kazanabilirken, Lionel Messi de iki kez Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.

Guardiola ise Barcelona'dan ayrıldıktan sonra ve ile birlikte kupalar kazanmaya devam etti.

Ajax'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Voetbal International'a yaptığı açıklamada "Messi, iyi bir lider olduğu kadar harika bir takım oyuncusu. Ancak hiçbir zaman Guardiola dönemindeki kadar iyi olamadı. Messi hala harika bir futbolcu ama o zamanki gibi değil. Pep, yenilikçi ve kendine has özellikleri olan bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.