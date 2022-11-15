Erik ten Hag Manchester United yönetimine Ronaldo'yu istemediğini bildirdi

Manchester United'ın Hollandalı patronu, Portekizli efsanenin biletini kesti.

Portekiz Milli Takımı'nın kampına katılan ve Dünya Kupası öncesinde verdiği röportajda teknik direktörü Erik ten Hag'a saygı duymadığını söyleyen Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da yarattığı depremin yankıları sürerken, İngiliz basını Hollandalı futbol adamının United yönetimine Ronaldo'yu takımda istemediğini bildirdiğini belirtti.

ESPN'de yer alan habere göre Ten Hag yönetime verdiği raporda Portekizli efsanenin bir daha Manchester United forması giymemesi gerektiğini bildirdi.

Yasal destek alındı

Eşbaşkan Joel Glazer, genel müdür Richard Arnold ve futbol direktörü John Murtough ile bir toplantı gerçekleştiren deneyimli futbol adamı, Ronaldo ile bir daha çalışamayacağını söyledi.

Ronaldo'nun röportajının içeriğinden Pazar günü oynanan Fulham maçının ardından haberdar olan Manchester United yönetimi konuya ilişkin yasal bir destek alırken, İngiliz ekibi yıldız oyuncuyu tazminat ödemeden serbest bırakmanın yollarını arıyor.

Manchester United'da haftada 500 bin sterlin kazanan Ronaldo'nun röportajı bazı takım arkadaşlarını da rahatsız ederken, efsane oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.