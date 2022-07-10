Yeni menajer, Old Trafford'da varlığını hissettirmek için hiç zaman kaybetmedi.

Manchester United'ın defans oyuncusu Victor Lindelöf, Erik ten Hag'ın göreve başlamasından bu yana takıma büyük değişiklikler getirdiğini ve Hollandalı teknik direktör altında çalışmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Ten Hag bu yaz, Premier Lig'i altıncı sırada bitiren United'da geçici menajer Ralf Rangnick'ten görevi devraldı.

Son zamanlarda kulüp etrafındaki konuşmaların çoğu Cristiano Ronaldo'nun takımda kalıp kalmayacağı etrafında dönüyor olsa da, yeni menajer varlığını hemen hissettirmek istiyor.

Lindelöf ne dedi?

ESPN'e konuşan Hollandalı stoper, şu yorumu yaptı:

"Antrenmanlar gerçekten hızlandı. Birinci gün bizden ne yapmamızı istediğini açıkladı.

"Ayrıntılara dikkat etmede çok iyi ve bu en büyük değişiklik.

"Çok şey değiştirdi. Kendi oyun stili var ve bunları uygulamak istiyor. Çok konuşuyoruz ve birçok farklı şey üzerinde çalışıyoruz. Şimdiye kadar çok çok iyiydi.

"Bir kurallar listesi olduğunu söyleyemem ama sahada ve saha dışında da bizden çok şey istiyor. Hepimiz profesyoneliz, bu yüzden sorun değil."

United şampiyonluk için rekabet edebilir mi?

Kırmızı Şeytanlar, 2020-21 sezonunu Premier Lig şampiyonu City'nin 35 puan gerisinde tamamladı ve Ten Hag'ın olumlu etkisiyle bile, gerek City gerekse Liverpool ile rekabet ettiklerini görmek zor.

Lindelof, "Gerçekten diğer takımlara ve transfer pazarında ne yaptıklarına odaklanmıyorum" dedi ve şöyle devam etti:

"Bir şeyler okumuyorum. Sadece kendime ve ekibime odaklanmaya çalışıyorum. En önemli şey bu.

"Liverpool ve Man City iyi performans gösteriyor ama sahip olduğumuz oyunculara çok inanıyorum ve çok, çok yüksek bir seviyede performans gösterebileceğimizi düşünüyorum. İşleri doğru yaparsak ve çok çalışırsak rekabet edebiliriz.

"Biz bu harika kulübü temsil ediyoruz ve kupalar için rekabet etmek istiyoruz. Her futbolcunun amacı kazanmaktır, bu yüzden her zaman yapmak istediğimiz şey bu."

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