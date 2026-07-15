Erik ten Hag, KNVB’nin kendisini Hollanda milli takımının teknik direktörü olarak ne zaman temasa geçebileceğini tam olarak açıkladı

Erik ten Hag, şimdilik milli takım teknik direktörlüğü için uygun olmadığını, Çarşamba günü NOS’un Dünya Kupası stüdyosunda bir kez daha vurguladı. Şimdilik, teknik direktörlük görevine yeni başladığı FC Twente’ye sadık kalacak.

Ten Hag, kısa süre önce Algemeen Dagblad gazetesine verdiği röportajda bu konuyu oldukça net bir şekilde dile getirmişti. “Bu görev için uygun değilim,” demişti. “Bu adımı bilinçli olarak attım. Önümüzdeki iki yıl boyunca zaten bu işle meşgul olacağım. Burada kendimi iyi hissediyorum ve kulübün ilerlemesine katkıda bulunmak istiyorum.”

Yine de Çarşamba akşamı sunucu Sjoerd van Ramshorst, Ten Hag’a milli takım teknik direktörlüğü konusunda yeniden soru sordu. Ne de olsa KNVB, istifa eden Ronald Koeman’ın yerine hâlâ bir halef bulamadı.

“Belki iki yıl sonra,” diye söze başlayan Ten Hag, NOS’ta İngiltere ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası maçı öncesinde konuştu. Stüdyoda bulunan Kenneth Perez ise Ten Hag’ın milli takım teknik direktörlüğü görevini gerçekten istediğini merak etti.

“Ne hoşuma gidiyor biliyor musun? Başka şeyler yapmak,” diye yanıtladı Ten Hag. “Bu yüzden bu işi kabul ettim. Teknik direktörlük, yine de farklı bir boyut. Bu, insanı zenginleştiriyor.”

“Bunu yapmaktan hoşlanıyorum. Ve milli takım teknik direktörlüğü, kulüp teknik direktörlüğünden farklıdır, evet,” diyor 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Twente’nin mevcut teknik direktörü. “Şu anda çift sözleşme yapmak kesinlikle mümkün değil,” diye bir kez daha vurguluyor.

Bu arada Ten Hag, Tukkers’ta hiç de boş durmuyor. Günün erken saatlerinde Ramiz Zerrouki’nin Feyenoord’dan yeniden ve bu kez kalıcı olarak transfer edileceği açıklandı. Rotterdam ekibiyle yaklaşık 2 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya varıldı.