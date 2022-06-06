Erik ten Hag'ın Manchester United'daki ilk haftasından izlenimler

Eski Ajax patronu, planlanandan önce işe başlayarak görevini ciddiye aldığını gösterdi.

Erik ten Hag'ın Manchester United'da çalışmaya erken başlama kararı, Ralf Rangnick'in danışmanlık rolünün kaldırılmasına katkıda bulundu.

Alman menajer, Avusturya teknik direktörü olmasının ardından danışmanlık rolünü kabul etmeyeceğini doğrulamıştı.

United, kararın karşılıklı olarak alındığını belirtti. Futbol Direktörü John Murtough tarafından son aylarda uygulanan bir dizi değişiklikten sonra transferin Rangnicksiz de yapılacağına dair inanç çoğaldı.

Ayrıca Ten Hag'ın Mayıs ayı başlarında sezon öncesi planlamasına başlaması nedeniyle programın ilerisinde olduklarından da eminler.

Hollandalı, 12 Mayıs'ta Amsterdam'da Murtough ile transfer konusunda toplantı yaptı ve 15 Mayıs'ta Ajax menajeri olarak son maçından hemen sonra tüm dikkatini yeni işine verdi.

David Moyes'in Everton'dan sonra Sir Alex Ferguson'un yerine geçmek için 1 Temmuz'a kadar beklemek zorunda kaldığı düşünülürse, United'ın hiyerarşisi umutlu.

Bu, Rangnick'in rolünün iptal edilmesine katkıda bulunan bir faktör olarak görülüyor.

Transfer piyasası hakkındaki bilgisi, görevinin önemli bir parçası olacaktı - ancak baş oyuncu kaşifi Jim Lawlor ve Küresel Oyuncu İzleme Başkanı Marcel Bout'un ayrıldığı işe alım departmanlarını elden geçirdikten sonra, Rangnick'in uzmanlığının daha az gerekli olduğu belirlendi.

🚨 RESMÎ: Manchester United, kulübün bir sonraki menajerinin Erik ten Hag'ın olacağını duyurdu🔴 pic.twitter.com/gcXUDEemPy — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 21, 2022

Ten Hag'ın orta saha oyuncusu ve forvet öncelikleri ile bu yaz getirmek istediği oyuncular hakkında güçlü bir fikri var. Murtough ile uyum içinde olduğu söyleniyor.

Murtough ayrıca transfer konusunu daha da güçlendirmek için Andy O'Boyle'a bir vekil atadı.

Özellikle, United'ın Rangnick'in 10 yeni oyuncuya ihtiyaçları olduğu yönündeki tavsiyesine uymaya niyeti yok.

Ten Hag bu yaz beş transfer yapabilir. Geçen sezon ikinci bitiren bir takımın geçen yılki performanslarının gösterdiğinden çok daha fazla potansiyele sahip olduğundan da emin.

Bu hafta Paul Pogba, Jesse Lingard ve Juan Mata'nın ayrılışına dahil olmadı - ancak Murtough ile şişkin bir takımın azaltılmasına ihtiyacı olduğu konusunda hemfikir.

Edinson Cavani de gitti, Nemanja Matic de gidecek. Frenkie de Jong önde gelen bir orta saha hedefi.

Declan Rice uzun vadeli ilgi görüyor - ancak 150 milyon sterlinlik (187 milyon $) fiyat etiketi muhtemelen bu hamleyi boşa çıkartıyor. United, fazla para ödememekte kararlı - Kalvin Phillips de değerlendiriliyor.

Jurrien Timber gibi Darwin Nunez de çok beğeniliyor.

Ten Hag şu anda tatilde ve 27 Haziran'da sezon öncesi antrenman için dönecek.

Old Trafford ve Carrington'da mümkün olduğu kadar çok personelle buluşacak. Gelişinin kulüpte bir dalgalanma yarattığı söyleniyor.

“Yeni Şerif” olarak tanımlanıyor.

Erik ten Hag için bir sonraki durak: Manchester United 👀 pic.twitter.com/MRPo9vIddn — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 12, 2022

İngiltere'deki ilk dört gününü, United'ın Londra Mayfair ofislerinde çalışarak geçirdi. Selhurst Park'ta Crystal Palace'a karşı sezonun son maçını izledi.

Manchester uçağına yetişmek için 10 dakika erken sahadan ayrıldı. ,

United personeli Murtough ona Old Trafford'da rehberli bir tur attırdı. Yeni menajerin ne kadar karizmatik olduğunu görünce şaşırdı.

Dışarıda, taraftarlarla selfie çekmek için zaman ayırdı.

Henüz oyuncularla tanışmadı.

Ten Hag, basın toplantısından önce medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Küçük bir hareketti - ama bu kadar zorlu bir işte herkesi bir araya getirmenin ne kadar önemli olduğunun kabulüydü.

Ferguson'un halefleri arasında, Louis van Gaal, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer her zaman mesafelerini korumaya hevesliydi.

Tatile çıkmadan önce Ten Hag ev aramaya başladı. Mourinho'nun Lowry Hotel'de kalması gibi bunun bir tekrarı olmayacak.

Transfer hedefleri ve menajerlerle müzakereleri yürütecek olan Murtough ile teması devam ediyor.

Uzun süredir müzakereci olan Matt Judge, kulüpten ayrılmadan önce raporunu hazırlarken de sürece dahil olacak.

Ten Hag ve Murtough arasındaki bu ilişki, United'ın başarısı için kritik olarak görülüyor. Rangnick'in katkısına neden artık ihtiyaç duyulmadığının altı çiziliyor.