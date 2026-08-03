“Erik ten Hag’ın çalışma yöntemi son derece sıra dışı ve bir soruna dönüşebilir”

Jeroen Kapteijns, De Telegraaf için kaleme aldığı analizde Erik ten Hag’ın FC Twente’de teknik direktörlük görevini yürütme biçiminin oldukça alışılmadık olduğunu yazdı.

Ten Hag, birkaç ay önce, oyunculuk döneminde de uzun yıllar formasını giydiği Twente’de teknik direktör olarak göreve getirilmişti.

Haaksbergen doğumlu Ten Hag, işe hızlı başladı ve Ruud Nijstad’ın sözleşmesini uzattı. Böylece oyuncu, yurt içi ve yurt dışından çeşitli üst düzey kulüplerin elinden alınmış oldu.

Mats Rots, 15 milyon euro karşılığında TSG Hoffenheim’a satıldı; Wout Weghorst, Joël Drommel ve Ramiz Zerrouki ise De Grolsch Veste’ye getirildi.

Yine de Ferencváros ile oynanan çift maçın ardından Ten Hag’ın önünde hâlâ çok iş olduğu ortaya çıktı. John van den Brom’un ekibi, iki maç sonunda 4-3 mağlup oldu.

De Telegraaf’a göre Ten Hag, sportif direktörlük görevini bu süreçte alışılmadık bir şekilde yürütüyor. Kapteijns, “Bu görevi yürütme biçimi alışılmadık ve potansiyel olarak bir soruna dönüşebilir” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir antrenmanı kaçırmıyor, her gün antrenman tesisinde bulunuyor, maç toplantılarında her zaman yer alıyor ve Twente’de maçlardan hem önce hem sonra soyunma odasına giriyor.”

“Bir sportif direktörün bu denli büyük etkiye sahip olması Hollanda’da oldukça alışılmadık bir durum ve özellikle sezon beklendiği gibi gitmezse Van den Brom ile oyuncular üzerinde ekstra baskı yaratabilir.”