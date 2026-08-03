'Erik ten Hag’ın alışılmadık çalışma yöntemi Twente’de sorun olabilir'

Jeroen Kapteijns, De Telegraaf için kaleme aldığı analizde Erik ten Hag'ın FC Twente'deki sportif direktörlük rolünü yerine getirme biçiminin son derece alışılmadık olduğunu yazdı.

Ten Hag, birkaç ay önce oyuncu olarak da uzun yıllar formasını giydiği Twente'de sportif direktör olarak göreve getirildi.

Haaksbergen doğumlu isim işe hızlı başladı ve Ruud Nijstad'ın sözleşmesini uzattı. Böylece oyuncunun yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üst düzey kulüplere gitmesinin önüne geçildi.

Mats Rots, 15 milyon euroya TSG Hoffenheim'a satıldı; Wout Weghorst, Joël Drommel ve Ramiz Zerrouki ise De Grolsch Veste'ye getirildi.

Yine de Ferencváros ile oynanan iki maçın ardından Ten Hag için yapılacak çok iş olduğu ortaya çıktı. John van den Brom'un ekibi, iki maç sonunda 4-3 mağlup oldu.

De Telegraaf'a göre Ten Hag, sportif direktörlük görevini bu arada alışılmadık bir şekilde yürütüyor. Kapteijns, “Bu rolü yerine getirme biçimi alışılmadık ve potansiyel olarak bir mesele haline gelebilir” dedi.

“Hiçbir antrenmanı kaçırmıyor, her gün tesislerde oluyor, maç toplantılarında her zaman yer alıyor ve Twente'de hem maçlardan önce hem de sonra soyunma odasına giriyor.”

“Bir sportif direktörün bu denli büyük etkisi Hollanda'da son derece alışılmadık ve özellikle sezon beklendiği gibi gitmezse Van den Brom ile oyuncular üzerinde ekstra baskı yaratabilir.”