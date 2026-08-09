KNVB ile Erik ten Hag arasında kısa süre önce temas kuruldu. Bunu, ESPN'e konuşan FC Twente'nin mevcut teknik direktörü doğruladı. Ancak Ten Hag, daha erken bir aşamada uygun olmadığını net şekilde belirtmişti.

Bundan pişman olup olmadığı sorusuna Ten Hag, “Hayır, ön süreçte temas kurduk ama böyle bir durum söz konusu değildi” yanıtını verdi. “Hayır, pişman değilim. Bu görevi tam bir inançla seçtim, bana inanılmaz derecede enerji veriyor.”

“Özellikle de işlerin şu anda gidişatı nedeniyle. Daha yapılacak çok şey var, çünkü olması gereken güzel bir yolculuğun daha sadece başındayız. Bu yüzden hayır, bu tercihimden kesinlikle pişman değilim.”

Şu anda görünen o ki, 2026 Dünya Kupası'nın ardından hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından biten sözleşmesini uzatmama kararı alan Ronald Koeman'ın yerine Michael Reiziger geçecek. KNVB, Reiziger ile uzun süreli görüşmeler yürüttü ve bu da onu ‘pole pozisyonuna’ taşıdı.

Böylece Ten Hag, kadroda hâlâ yapılması gereken bazı işler bulunan Twente'deki çalışmalarına tamamen odaklanabilecek. Bu doğrultuda, yirmi yaşındaki Filip Thorvaldsen'in transferi için yoğun çaba harcanıyor.

Ten Hag, konuyla ilgili, “Hâlâ çok istiyoruz; hızlı ve çok iyi driplingle çıkabilen bir sağ kanat oyuncusu almak istiyoruz. Birkaç adayımız var ama kendisi kesinlikle iyi bir oyuncu. Onunla da konuşuyoruz, kulübüyle de konuşuyoruz” dedi.

Muhabir Hans Kraay junior, Twente'nin yaklaşık beş milyon avroluk bir teklif yapmış olabileceğini öne sürse de Ten Hag bu konuda kesinlikle konuşmak istemiyor. “Bunun hakkında kesinlikle konuşmak istemiyorum, bu tür şeyler kurum içinde kalmalı. Ama açık olan şu ki kendisi piyasada oldukça gözde.”