Erik ten Hag: Hakim Ziyech bazen antrenörünün kâbusu olabilir

Faslı oyuncu, Ajax'ta geçirdiği başarılı yılların ardından yeni takımı Chelsea'ye katılmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki sezon forması giyecek olan Hakim Ziyech'in 'taki teknik direktörü Erik ten Hag, Faslı oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ajax TV' ye açıklamalarda bulunan Ten Hag, "Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olan Chelsea'ye büyük bir yıldız olarak gidiyor. Buradaki genç oyunculara iyi bir örnek oldu. Önce burada en iyi olmaları, şampiyonluk kazanmaları ve sonra kariyerlerindeki bir sonraki adımı atmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ziyech'in dikbaşlı biri olduğunu belirten Ten Hag, "Ama bu özelliği onu parlak kılıyor. Sahada başkalarının görmediği şeyleri görüyor. Bazen antrenörün kâbusu olabiliyor, ama yine de o anlarda ona özgürlük tanımanız lâzım" diye konuştu.

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Ziyech, Ajax formasını giydiği 165 maçta 48 gol 82 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.