Erik ten Hag, Glazer protestoları ve Ronaldo'nun geleceği hakkında konuştu

Manchester United menajeri, Old Trafford'da çalkantılı bir hafta geçirdi

Erik ten Hag, Manchester United taraftarlarının planladığı yeni Glazer ailesi karşıtı gösteri hakkında açıklamalarda bulundu.

Menajer, taraftarların neredeyse nefret ettiği Amerikan Glazer ailesinin kulübün başarısını istediğini öne sürdü ve protestolar karşısında birlik çağrısı yaptı.

Öfkeli taraftarlar, Liverpool maçından önce yeni bir Glazer karşıtı gösteri hazırlığında.

ten Hag, sezona yapılan kötü başlangıcın telafi edilmesi içinde tüm kulübün birlikte hareket etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

GOAL, Manchester United muhabiri James Robson'un aktarımına göre Ten Hag, Glazer ailesi için; Sadece, sahiplerin( Glazer Ailesi'nin) kazanmak istediğini söyleyebilirim. Taraftarları kulübün arkasında istiyoruz. Bazen öfkeyi anlayabilirim ama kulüpte bunun tüm geçmişini görebilecek kadar eski değilim. Birlikte savaşmalı ve birlik olmalıyız."

Protestolar

Amerikan Glazer ailesinden en başından beri hoşlanmayan taraftarlar, takımın sezona yaptığı kötü başlangıç sebebiyle Glazer ailesine olan baskılarını arttırdı.

Taraftarlar, Liverpool maçı öncesinde tekrar bir protesto yapma hazırlığındalar.

Öte yandan bir Manchester United taraftarı olduğu bilinen milyarder Jim Ratcliffe ise şimdiden Glazer ailesi satmaya karar verdiği an kulübü satın almaya hazır.

Taraftar baskısı

Taraftar sadece sezona yapılan kötü girişten değil aynı zamanda yaz transfer döneminin iyi değerlendirilememesi konusunda da oldukça öfkeli.

Taraftarlar Twitter üzerinden yapılan bir açıklamada, kulübün sahipliği konusundaki tartışmalar için: "Herhangi bir potansiyel yeni yatırımcı veya sahip, kulübün kültürüne, değerlerine ve geleneklerine bağlı olmalıdır.

Manchester United'ı eski ihtişamına kavuşturmak için sahaya, stadyuma maddi yatırım yapmaya istekli olmalıdır" açıklamalarında bulunmuştu.

Ten Hag bir yandan Real Madrid'den Casemiro'nun transferinin kesinleşmesi için uğraşıyor.

Brezilyalı oyuncu yaklaşık 51 milyon Euro değerinde bir anlaşma imzalamaya hazırlanıyor.

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Ronaldo'nun belirsizliği

ten Hag, medyada uzun süredir konuşulan Ronaldo'nun geleceğinin belirsizliği konusundaki sözlerindeyse açık değildi.

4-0 Brentford yenilgisinden sonra Ronaldo'ya haksız şekilde yüklenildiğini düşünen ten Hag, "Cumartesi'den sonra neden özellikle ona odaklanıldığını bilmiyorum."

"Bu takım performansıydı. Ronaldo dahil tüm takımın vaziyetiydi." dedi.

Ronaldo için "Planlarımız içinde var, tek söyleyebileceğim bu." şeklinde konuştu.

Ten Hag'ın talepleri

Ten Hag, Brentford'da takımın gösterdiği hayal kırıklığı yaratan performanstan sonra pazar günkü izin gününü iptal etti.

Liverpool'a karşı bu performansın tekrarlanmasını kabul etmeyeceğini açıkça belli etti.

"Bu kendinde başlar." diyen menajer, "Takım olarak hareket edin, ilkelere uyun, çok çalışın, elinizden geldiğince çok çalışın ve bunu yaparsanız o zaman özgüven kazanabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Sözlerine şu şekilde devam etti: "Her oyun farklıdır; farklı bir yaklaşım, felsedir ama plan aynı olacak."

"Açıkça görülüyor ki, birçok şey ters gitti ama tavır doğru değilse hiçbir şey hakkında konuşmak zorunda değiliz."

"Önce kendime bakıyorum net bir analiz yapıyorum ve bazı eleştirilere dikkat ediyorum, bazıları gerçekten iyi tavsiyeler ama bazılarıysa o kadar da iyi değiller."

"Tabii ki Liverpool'la oynarken neler olduğunu biliyoruz. Hazır olmalı ve sezon içinde kendinizle savaşmalısınız."