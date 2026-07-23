Erik ten Hag, forveti FC Twente’de tutmak istiyor ve bir teklifte bulunuyor

De Telegraaf’ın haberine göre, FC Twente, Younes Taha’yı kulüpte tutmak istiyor. Teknik direktör Erik ten Hag, 23 yaşındaki kanat forvetine 2029 yazına kadar geçerli bir sözleşme teklifi sundu.

Taha, Enschede'de sözleşmesinin son yılına giriyor ve SC Braga, Torino, Frosinone, VfL Wolfsburg ve Red Bull Salzburg gibi kulüpler tarafından takip ediliyor. Ayrıca Suudi Arabistan'dan da forvetin şimdiden Orta Doğu'da oynamak isteyip istemediği konusunda bir teklif aldığı bildiriliyor.

Tüm bu kulüpler, 5 milyon avroluk transfer bedelini karşılamaya hazır. Taha, Twente’nin teklifini değerlendiriyor ve menajerinin bir karşı teklif sunması bekleniyor.

Sağ kanat ve orta saha pozisyonlarında oynayabilen Taha, ilk başta Grolsch Veste’den ayrılmak üzereydi. Amsterdam doğumlu oyuncu, 2023 yılından beri Tukkers’ta forma giyiyor.

Twente, kanat oyuncusunu geçen sezon FC Groningen’e kiralamış ve Taha burada 34 maçta forma giymişti. Taha, kuzeyin ucundan altı gol ve on asistle ayrıldı.

“Bu konu hakkında pek konuşmuyorum. Sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Şu anda FC Twente’deyim, bu yüzden FC Twente için var gücümle çalışıyorum,” diye konuştu Taha, 1Twente’ye verdiği demeçte. “Diğer kulüplerle ilgili gelişmeler menajerimin sorumluluğunda. Ben sadece FC Twente’ye odaklanmış durumdayım.”