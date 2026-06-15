Erik ten Hag, Feyenoord'dan bir oyuncuyu derhal Twente'ye transfer etmek istiyor: "Görüşmelerimiz devam ediyor"

Erik ten Hag, önümüzdeki sezon için FC Twente kadrosunu şekillendirmekle meşgul. Bu durum, teknik direktörün Tubantia ile yaptığı röportajdan anlaşılıyor.

Potansiyel yeni isimler hakkında fazla ayrıntıya girmek istemese de, bu yaz en önemli hedeflerden birinin kim olduğu netleşti: Ramiz Zerrouki. Orta saha oyuncusu geçen sezon Twente'de kiralık olarak forma giydi, ancak prensipte Feyenoord'a geri dönecek.

Ten Hag, “Her halükarda bir kaleci ve orta sahada bir oyun kurucu arıyoruz. Ramiz Zerrouki’nin pozisyonu gibi diyebiliriz,” diyor. “Evet, Ramiz bu konuda hala gündemimizde.”

"Görüşmelerimiz devam ediyor, ancak geri dönmeyeceğini de hesaba katıyoruz. Bu nedenle alternatifler üzerinde de çalışıyoruz. Ancak onu tutmak istediğimiz açık," diyor Ten Hag.

Zerrouki, geçen sezonun son maçından sonra Feyenoord'da sezona başlamayı planlamadığını kendisi açıklamıştı. Rotterdam'dan kesin olarak ayrılmak istiyor. “Değerlendirmenin sonucunu göreceğiz, ama orada devam etmeyeceğim açık bence. Oradaki durum benim için pek iyi değil. Bu konuda dürüst olabilirim,” dedi ESPN'e.

“Bu sezon keyfimi yeniden kazandım ve eski formuma geri döndüm. Her hafta maçları iple çekiyorum. Eski duruma geri dönmek zor olurdu. Feyenoord’da kendimi hiçbir zaman gerçekten evimde hissetmedim, oysa bu benim kişiliğim için önemli bir şey.”

Twente'ye geri dönmek Zerrouki için tek seçenek değil. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Sharjah kulübünün de ilgisini çekiyor. Şu anda Zerrouki'nin bu konuyu düşünmek için pek vakti olmayacak gibi görünüyor, çünkü Cezayir milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.