Erik ten Hag, FC Twente'ye olan ilgisini sürdürüyor ve önümüzdeki hafta Eredivisie'ye ikinci teklifini sunacak

FC Twente, Aske Adelgaard'ı kadrosuna katma çabalarından kesinlikle vazgeçmiyor. Soccernews'ten transfer muhabiri Mounir Boualin, Pazar günü Tukkers'ın önümüzdeki hafta Go Ahead Eagles'a yeni bir teklif sunacağını yazdı.

Boualin, geçen hafta Twente'nin Adelgaard'a yaptığı ve reddedilen ilk teklifi haber yapmıştı. Danimarkalı sol bek, etkileyici bir sezonun ardından büyük ilgi gören Mats Rots'un hayalindeki halefi olarak görülüyor.

Twente'de Rots'un kulüpte kalmasının imkansız olacağına dair bir beklenti var. Kulüp bu nedenle hızlı hareket etmek istiyor ve önümüzdeki hafta Go Ahead ile yeniden görüşecek. Teknik direktör Erik ten Hag, bu görüşmede talep ve teklif arasındaki farkı kapatmayı umuyor.

2028 ortasına kadar Vetkampstraat'ta sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Adelgaard, geçen sezonun ilk yarısında Mats Deijl'in yedeği olarak görev yapmıştı. Kaptanın kış transfer döneminde Feyenoord'a ayrılmasının ardından Adelgaard, ilk 11'in değişmez ismi haline geldi.

Adelgaard, Twente içinde "eski usul bir kaplan, çok güçlü, hızlı ve üst düzey bir zihniyete sahip" olarak tanımlanıyor. Bu, Transfermarkt tarafından değeri bir milyon euro olarak tahmin edilen İskandinav oyuncuya Twente'nin yeni bir teklifte bulunması için yeterli bir neden.

Twente'de Bas Kuipers, bu yaz FC Arouca'daki kiralık döneminden geri dönüyor. 31 yaşındaki Amsterdamlı oyuncu, önümüzdeki sezon da Enschede'de ilk 11'de yer bulamayacak gibi görünüyor; zira Rots'un muhtemel ayrılışıyla birlikte Adelgaard, sol bek pozisyonunda yeni as oyuncu olarak görülüyor.

Her halükarda Ten Hag'ın yoğun bir şekilde çalıştığı açık. Boualin daha önce Hans Hateboer'e olan ilgiden bahsetmişti, ancak bir başka hedef olan Teun Gijselhart, sonunda LaLiga'ya yükselen Deportivo La Coruña'ya transfer olmayı tercih etti.