De Telegraaf’ın Kick-off podcast’ine göre Erik ten Hag’ın FC Twente’deki çalışma yöntemi kaşları kaldırıyor. Teknik direktörün oldukça fazla görünür olduğu belirtiliyor.

Jeroen Kapteijns, “Ten Hag’ın her şeyi yönetme biçimi gerçekten çok alışılmadık” diyerek başladı. “Her yerde o var. Maç öncesi toplantıda da var, maç sonrası değerlendirmede de, maçtan önce soyunma odasında da, maçtan sonra soyunma odasında da. Neredeyse her antrenmanda da orada.”

Mike Verweij ise, Ten Hag’ın varlığından rahatsız olması halinde teknik direktör John van den Brom’un buna ‘gayet normal şekilde’ müdahale edebileceğini düşünüyor. “Bir teknik adam olarak bunun içinde zaten sen varsın. O zaman ‘Buraya kadar, daha ileri değil’ diyebilirsin.”

Verweij bu noktada, 2026 Dünya Kupası’nı işaret ederek futbol direktörü Nigel de Jong’un da milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın toplantılarının çoğunda hazır bulunduğunu söyledi. “Kısa şortuyla ve dövmeleriyle o da tüm antrenmanlarda dolaşıyordu. Eğer Koeman bundan rahatsız olduysa, onu göndermesi gerekirdi. Demek ki orada bulunmasından memnundu.”

Kapteijns yeniden söze girerek, “Almanya’da bu çok yaygın. Orada sportif direktör her yerde olur” dedi. “Maçtan sonra basın toplantısına ilk çıkan kişi de sportif direktör oluyor. Üstelik çoğu zaman kulübede de yer alıyor. Ten Hag da olaya biraz böyle yaklaşıyor.”

Kapteijns, “Takıma ortalamanın üstünde yakın duruyor. Bunun başlı başına bir sakıncası yok ama işler birkaç maç daha kötü giderse bunun nasıl işleyeceğini merak ediyorum. Bu şekilde daha ne kadar iyi gider?” ifadelerini kullandı.

Daan Rots’a da geçen hafta futbol podcast’i Versuz’da Ten Hag’ın rolü soruldu. Twente’nin hücum oyuncusu, “Tabii ki onu zaman zaman görüyoruz” dedi. “Erik’in inanılmaz derecede fazla deneyimi var ve çok iyi bir antrenör. Sahada o kadar çok tecrübesi var ki bunu bize de biraz aktarmak istiyor. Bunda hiç garip bir şey yok.”