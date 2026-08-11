De Telegraaf'ın Kick-off podcastinde ortaya konduğu üzere, Erik ten Hag'ın FC Twente'deki çalışma tarzı kaşları kaldırıyor. Teknik direktörün fazlasıyla görünür olduğu öne sürülüyor.

Jeroen Kapteijns, “Ten Hag'ın her şeyi yönetme biçimi gerçekten çok sıra dışı” diyerek söze başladı. “Her yerde bulunuyor. Maç öncesi toplantıda da var, maç sonrası değerlendirmede de, maçtan önce soyunma odasında da, maçtan sonra soyunma odasında da. Ayrıca neredeyse her antrenmanda orada.”

Mike Verweij ise Ten Hag'ın varlığından rahatsız olması halinde teknik direktör John van den Brom'un buna ‘gayet normal şekilde’ müdahale edebileceğini düşünüyor. “Bu, teknik direktör olarak doğrudan içinde olduğun bir şey. O zaman ‘Buraya kadar, daha ileri değil’ diyebilirsin.”

Verweij bu noktada, 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Hollanda Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın toplantılarının çoğunda bulunan futbol direktörü Nigel de Jong'u örnek gösterdi. “Kısa şortuyla ve dövmeleriyle o da tüm antrenmanlarda dolaşıyordu. Koeman bundan rahatsız olduysa, onu göndermesi gerekirdi. Belli ki onun orada bulunmasından memnundu.”

Kapteijns yeniden söze girerek, “Almanya'da bu çok yaygın. Orada sportif direktör her yerde olur” dedi. “Maçtan sonra basın toplantısına ilk çıkan da sportif direktör olur. Üstelik çoğu zaman kulübede de yer alır. Ten Hag'ın meseleye yaklaşımı biraz böyle.”

Kapteijns, “Takımın ortalamadan daha fazla içinde. Bunun başlı başına bir sakıncası yok ama işler birkaç maç daha kötü giderse bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Bu şekilde ne kadar süre iyi gider?” ifadelerini kullandı.

Daan Rots'a da geçen hafta futbol podcasti Versuz'da Ten Hag'ın rolü soruldu. Twente'nin hücum oyuncusu, “Tabii ki onu zaman zaman görüyoruz” dedi. “Erik'in inanılmaz derecede fazla tecrübesi var ve çok iyi bir teknik adam. Sahada o kadar büyük bir deneyime sahip ki bize de biraz aktarmak istiyor. Bunda hiç tuhaf bir şey yok.”