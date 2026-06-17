Erik ten Hag, Eredivisie’de transfer arayışında ve FC Twente’ye ‘ilginç bir oyuncu’ getiriyor

FC Twente, Aske Adelgaard’ın transferini duyurdu. Sol bek, Go Ahead Eagles’tan transfer oldu ve De Grolsch Veste’de 2030 ortasına kadar sözleşme imzaladı. Kulüp ayrıca sözleşmeyi bir sezon daha uzatma opsiyonuna sahip.

Adelgaard’ın takıma katılması pek de sürpriz olmadı. Transfer muhabiri Mounir Boualin, kısa süre önce kulübün ilgisini ve Go Ahead tarafından reddedilen ilk teklifi haber yapmıştı.

Twente ve teknik direktör Erik ten Hag hiç pes etmedi ve sonunda yine de bir anlaşmaya vardı. Söylentilere göre, Enschede ekibi Adelaarshorst’a birkaç milyon euro ödeyecek.

Adelgaard, Twente’de geçen sezon gösterdiği olağanüstü performansın ardından Bundesliga ekibi TSG Hoffenheim’a güzel bir transferle taçlandıran Mats Rots’un yerini alacak. Twente, rekor bir transfer bedeli olan en fazla on altı milyon euro alacak.

Bu tutarın nispeten küçük bir kısmı, 2024 ortasında Odense BK'dan Go Ahead'e transfer olan 22 yaşındaki Adelgaard için harcandı. Deventer'deki forma sayısı 64'te kaldı. Ten Hag, “Aske, büyük potansiyele sahip ilginç bir oyuncu” diyor.

“Go Ahead Eagles’ta Aske, Eredivisie’de deneyim kazandı. Hollanda’da ne beklendiğini biliyor ve futbol yeteneği ile dinamizmiyle oyun tarzımıza uyuyor. Burada, FC Twente’de, hedeflerimizi gerçekleştirmemize katkıda bulunmak istiyor.”

“FC Twente, büyük hedefleri olan büyük bir kulüp,” diyor Adelgaard. “Buna katkıda bulunmak istiyorum. Son iki yılda Hollanda’da çok şey öğrendim ve kendimi gösterme fırsatı buldum. Bu benim için bir sonraki adım.”

“FC Twente’de bir futbolcu olarak kendimi daha da geliştirmek ve Avrupa maçları da dahil olmak üzere yeni deneyimler kazanmak istiyorum. Pazartesi günü antrenman sahasına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum,” diyor Adelgaard.



