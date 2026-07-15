Erik ten Hag’a göre, İngiltere’nin Dünya Kupası’ndan elenmesi Thomas Tuchel’in suçu. Milli takım teknik direktörünün Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin karşısında yaptığı seçimler dramatik sonuçlar doğurdu.

Anthony Gordon’un 1-0’lık golünün ardından uzun süre İngilizler için işler iyi gidiyordu. Ancak Arjantinlilerin maçın sonlarında yaptığı geri dönüşün ardından, bir buçuk saatlik mücadelenin sonunda eller boş kaldı. Tuchel, ikinci yarıdaki su molasının ardından defansını altı kişiyle oynamaya bile başladı, ancak şimdi bu kararı nedeniyle sert eleştirilere maruz kalıyor.

“Bugün aslında ne gösterdin ki?” diye soruyor Kenneth Perez, NOS’un Dünya Kupası stüdyosunda yüksek sesle. “Şey, hiçbir şey. Aslında turnuva boyunca da öyle,” diye yanıtlıyor Ten Hag.

“İngiltere’den gerçekten çok hayal kırıklığına uğradım, çünkü maçı bir türlü kendi lehlerine çeviremediler. Bu tabii ki kadro seçimiyle başlıyor,” diyerek Ten Hag, Tuchel’e ateş püskürdü. “Sağ kanat oyuncunu değiştiriyorsun (Morgan Rogers ilk 11’de başladı, ed.), oysa asıl hücumdaki başarı tam da oradaydı.”

“Ayrıca ilk yarıda bile çok fazla oyuncu defans hattında tutuldu. Sonra öne geçtin, ama hemen çok kötü, çok defansif bir değişiklik yaptın… Dolayısıyla tek çıkarabileceğin sonuç, oyun planının doğru olmadığı, ‘maç yönetiminin’ doğru olmadığı… Evet, bu seviyede böyle yaparsan elenirsin,” diyor Ten Hag acımasızca.

“On altı içinde bu kadar çok oyuncuyu tutarsanız, Enzo Fernández’e (1-1’i atan oyuncu, ed.) baskı yapacak kimse kalmaz,” diyor Perez de. “Bu yüzden o kadar serbest bir şut fırsatı buldu. Hayır, İngiltere gerçekten çok hayal kırıklığı yarattı, değil mi? Böylesine büyük bir ülke…”

“Hayır, ama aynı zamanda çok iyi futbolcular da var,” diyor Ten Hag şaşkınlıkla. “Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer ve Phil Foden’ı bile kadroya almadılar! O zaman sergiledikleri performans çok hayal kırıcı. Elbette, yarı finale kalmak fena değil. Ama hiç etkileyici değiller!”