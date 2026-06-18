Erik ten Hag, Ajax’lı bir oyuncunun kardeşini FC Twente’ye transfer etti

Enschede merkezli kulüp, Perşembe günü resmi kanalları aracılığıyla yaptığı açıklamada, Tristan Berghuis’in (30) önümüzdeki sezondan itibaren yardımcı antrenör olarak FC Twente’nin teknik kadrosuna katılacağını duyurdu.

Ajax'ta forma giyen Steven Berghuis'in (34) küçük kardeşi, geçtiğimiz sezonlarda Go Ahead Eagles ve VfL Wolfsburg'da bu görevde çalışmıştı.

Berghuis, mevcut yardımcı antrenör Jeffrey de Visscher ile birlikte baş antrenör John van den Brom'un yardımcısı olacak.

Erik ten Hag, Berghuis’i neden seçtiğini açıkladı. “Bazı pozisyonlarda teknik kadroda bir değişiklik yapmaya karar verdik. Daha önce Eric Weghorst’u kaleci antrenörü olarak atadıktan sonra, Tristan da John van den Brom’un yardımcılarından biri olacak.

“Tristan, aramıza hoş bir katkı olacak; futbola bakış açısı ve çalışma tarzı, FC Twente ile ulaşmak istediğimiz hedeflerle uyum içinde,” dedi Ten Hag.

Bu arada Steven Berghuis, geçmişte Twente forması da giymişti. 2009 ile 2012 yılları arasında Grolsch Veste’de forma giymişti.

Berghuis, oynadığı on altı resmi maçta beş gol attı ve bir asist yaptı. AZ, daha sonra onu kadrosuna katmak için 500.000 euro ödedi.