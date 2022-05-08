Sezon sonunda Manchester United'da koltuğu Ralf Rangnick'ten devralmaya hazırlanan Erik ten Hag ekibini kurmak için çalışmalara başladı.

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren United'ı yeniden zirveye taşıması beklenen Ten Hag bu yoldaki ilk engelle daha göreve başlamadan karşılaştı.

Hollandalı antrenör Fred Rutten, Ten Hag'dan gelen teklifi reddettiğini açıkladı. Rutten, Manchester United'ın eski yıldızı Ruud van Nistelrooy'un PSV Eindhoven'daki ekibine katılmayı seçti.

Rutten ne söyledi?

Geçmişte PSV, Feyenoord, Twente, Schalke ve Anderlecht gibi takımları çalıştıran tecrübeli futbol adamı, Old Trafford'dan gelen cazip teklifi neden geri çevirdiğini ESPN'e açıkladı.

"Bir ailem var, torunlarım var. Onları düzenli olarak görebilmek istiyorum. Manchester United trenine bir kez bindiğinizde geri inemezsiniz."

"Kendimi rahat hissedeceğim bir yerde çalışmak istedim. PSV bu şartı sağlıyor. Torunlarımı sık sık görebilmek ve onlarla futbol oynayabilmek güzel."

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Anderlecht'ten üç yıl önce ayrılan ve aradan geçen sürede takım çalıştırmayan 59 yaşındaki Rutten, Nistelrooy'a neden evet dediğini anlattı.

"Ruud van Nistelrooy'la detaylı bir görüşme yaptık. Beni şu anda yaşadığım rahat hayattan bir miktar feragat etmeye ikna etti."

"Oturduk ve iki saat boyunca futboldan ve başka şeylerden konuştuk. Hayatın diğer yönlerinden bahsederken beni etkilemeyi başardı."

"Ruud şimdiden önemli bir tecrübeye sahip. PSV'nin B takımında ve U18 takımında çalıştı. Hollanda milli takımında da deneyim kazandı. Ruud bu göreve hazır. PSV, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım ve attığı her adım buna uygun olmalı."

Ten Hag, Manchester United'a kimleri götürecek?

52 yaşındaki teknik adamın Ajax'taki sağ kolu Van der Gaag'ı beraberinde İngiltere'ye götürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ten Hag ayrıca, Ajax'taki öğrencilerini Manchester United'a transfer etmesinin önünde bir engel bulunmadığını açıkladı.

"Ajax'tan oyuncu transfer etmeme konusunda bir anlaşma yapmadık."

Ten Hag'ın teknik ekibinde yer vermeyi düşündüğü isimlerden biri de, United'ın unutulmaz bir üçlemeye imza attığı 1998/99 sezonunda Sir Alex Ferguson'ın yardımcılığını yapan Steve McClaren.

United yönetimi ilk başta McClaren ismine sıcak bakmadı. Ancak Ten Hag'ın daha önce Twente'de birlikte çalıştığı McClaren için ısrarcı olması ve kulübü tanıyan birine görev vermek istemesi yönetimin fikir değiştirmesini sağladı.