Soccernews'ten transfer muhabiri Mounir Boualin'in haberine göre, FC Twente Hans Hateboer'i kadrosuna katmayı düşünüyor. Beerta doğumlu sağ bek, bu sezonun ardından Stade Rennes'ten bedelsiz olarak transfer edilebilir.

Hateboer, 2024 yılında Rennes ile sözleşme imzalamış ve başlangıçta düzenli olarak forma giymişti. Ancak, şu anda Olympique Marseille'ye transfer olan teknik direktör Habib Beye yönetiminde, forma giyme süresi önemli ölçüde azaldı.

Bu nedenle Hateboer, Ekim ayında Olympique Lyon'a kiralanmayı tercih etti. Lyon, transfer dönemi dışında olsa da, başka bir Fransız kulübünden bir oyuncuyu transfer etmeyi mümkün kılan "wild card kuralı"nı kullanarak onu kadrosuna kattı.

Les Gones'da 32 yaşındaki savunma oyuncusu düzenli olarak forma giyiyor, ancak ilk 11'de yer alacağı garanti değil. Hateboer, bu sezonun ardından bedelsiz olarak transfer edilebilir ve Erik ten Hag'ın gelecek sezon teknik direktörlüğünü üstleneceği Twente, onda bir fırsat görüyor.

"Anladığım kadarıyla Twente, Hans Hateboer'i kadrosuna katmak için ciddi bir değerlendirme yapıyor," diyor Boualin. "Şu anda keşif aşamasındalar. Belki Dünya Kupası öncesinde bazı adımlar atılır, ancak işlerin asıl Dünya Kupası'ndan sonra hız kazanması bekleniyor," diye ekliyor Boualin.

Hateboer, Groningen'in altyapısından yetişti ve Ocak 2017'de Atalanta'ya transfer olmadan önce ilk takımda toplam 111 maça çıktı. Hateboer, Serie A'da büyük ölçüde başarılı yıllar geçirdi ve 2024'te Avrupa Ligi'ni kazanması bu başarıların en önemli parçası oldu.

İtalya'daki güçlü performansları sayesinde Hateboer, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman yönetiminde Hollanda milli takımına seçildi. Hateboer, 2022'de Hollanda milli takımında son kez forma giydi.