Erik Hamren: Türkiye güçlü bir takım oluşturmuş

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye'nin güçlü bir takım kurduğunu ve saygı duyduklarını belirtti.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 'yi konuk edecek olan İzlanda Milli Takımı'nda teknik direktör Erik Hamren basın toplantısı düzenledi.

Hamren Türkiye'ye saygı duyduklarını belirtirken takımı hakkında da bilgi verdi. Deneyimli teknik adamın açıklamaları şöyle;

"6 puanla devam ediyoruz. Türkiye ile bu hafta 2 önemli maç oynamış olacağız. Arnavutluk'u yendik. Türkiye'ye de saygımız var. Bu maçtan 3 puan bekliyoruz. Umarım böyle olur. Bugün idmandan önce sakatlarımıza baktık, idmandan sonra durumlarını değerlendireceğiz. Bazı oyuncularımızın adalelerinde zorlanma var."

Türkiye'nin Reykjavik Havalimanı'nda yaşamış olduğu muameleyle ilgili soruya ise Hamren, "Bu soruları o konuyla sorumlu olan insanlara sormanızı tavsiye ederim. Ben bu konu ile ilgili görevli değilim" ifadelerini kullandı.

"Bu maç bizim için iyi bir sınav olacak"

Ay yıldızlı ekibi de değerlendiren Hamren, "Türkiye güçlü bir takım oluşturmuş. Bu takım üç maçı da kazandı. Hiç gol yememişler 8 gol atmışlar. Bu kalitedir. Heyecan verici bir maç olacak. Türkiye Arnavutluk'u yendi. Arnavutluk iyi bir takım. Sonra da 'yı yendi. Bu maç bizim için iyi bir sınav olacak" ifadelerini kullandı.