Eric ve Raphinha anı, Real Madrid ile Barcelona arasındaki gerçek farkı ortaya koyuyor

İspanya'nın iki devinin perde arkasını ortaya çıkaran bir haftada, Real Madrid ve Barcelona, İspanya Ligi'nin beşinci haftasında senaryo bakımından benzer ancak verdikleri mesaj bakımından farklı iki galibiyet elde etti.

Real Madrid, Bernabeu'da Rayo Vallecano'yu 4-1 geçerken, Barcelona da deplasmanda Levante'yi 4-2 mağlup etti. Ancak her iki takım da kendilerine çok pahalıya patlayabilecek beklenmedik bir sıkıntı yaşadı.

Madrid'de, takım 3 golle öne geçtikten sonra Camillo'nun golü skoru 3-1'e getirdi ve korkutucu bir senaryonun kapısını araladı. Mourinho'nun öğrencileri net fırsatları harcadı ve Courtois'yı Rayo'nun ataklarına karşı tek başına bıraktı. Bernabeu tribünleri, oyuncuların gevşekliğini ıslıklamaya başladı, ardından Mbappe uzatma dakikalarında attığı dördüncü golle işi bitirdi.

Valencia'da ise aynı sahne Barcelona ile tekrarlandı. Orriols Stadı'nda Levante karşısında rahatça 3-0 önde olan Barcelona, ev sahibi takımın skoru 3-2'ye getirip tüm gücüyle baskı kurmasına engel olamadı; ta ki Adame'nin skoru 4-2'ye taşıyan belirleyici teknik dokunuşuna kadar.

Bu sıkıntıdaki benzerlik, "Cadena SER" radyosunun Real Madrid muhabiri Javi Herraiz'i, radyo programı "Carrusel Canalla"da Bernabeu tribünlerini savunmaya itti. Herraiz, takım sahada gevşediğinde atılan ıslıkları tamamen anladığını vurguladı.

Herraiz şöyle konuştu: "Taraftarlar rahatsız çünkü Barcelona harika bir futbol ortaya koyuyor ve buna devam edecek. Flick ile işler mükemmel gidiyor ve elinde çok sayıda oyuncu var gibi görünüyor. Real Madrid'in de iyi bir futbol sergileyeceğini düşünüyorum, ama bu zor olacak çünkü takım konsantrasyonunu kaybediyor."

Herraiz, ıslıkların Sergio Camillo'nun skoru 3-1 yapan golünün hemen ardından başladığını ve Courtois'nın kurtarışlarından sonra şiddetlendiğini açıklayarak şunları ekledi: "Takımda tutarlılık ve bütünlük eksik, bunu zamanla kazanacaklar. Islıklamada bir sakınca yok; bu oyunculara faydalı bir şey çünkü övgü onları zayıflatır."

Herraiz, mesajını iletmek için Real Madrid açısından "gerekli" gördüğü tek bir anı örnek gösterdi. Bu an, Barcelona'nın Levante karşısında 3-0 önde olduğu sırada yaşandı. O anda Flick, Lamine Yamal'ı oyundan çıkardı, Raphinha sağ kanada geçti ve takımının öne geçmiş olmasından yararlanmadan, tüm gücüyle savunmaya doğru geri koştu. Takım arkadaşı Eric Garcia da bu top için onu coşkuyla alkışladı.

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Herraiz sözlerini şöyle tamamladı: "Bu, Barcelona'nın ve bu takımın felsefesinin temsil ettiği şeyin mükemmel bir örneği. Aynı şey Paris Saint-Germain ya da Bayern Münih için de geçerli: Biz on bir oyuncuyuz, çalışmaya, koşmaya ve oynamaya geldik. Eğer Real Madrid'in oyuncuları bunu kavrarsa, takım ileriye doğru bir adım atmış olacak."