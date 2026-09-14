Barcelona savunmacısı Eric Garcia, Şampiyonlar Ligi kupasının Katalan kulübünün bu sezonki hedefi olduğunu vurgularken, Real Madrid'in bu yıl Barça için çetin bir rakip olacağına dikkat çekti.

Garcia, İspanyol radyosu "Cadena Ser"in yayınladığı bir röportaj verdi ve burada Barcelona'daki durumu hakkında şunları söyledi: "Flick'in ilk yılında pek oynamadım, ama bana her zaman büyük bir güven aşılıyordu. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya gol attığım gün her şey değişti."

Sahada birden fazla bölgede görev alabilme yeteneği hakkında ise şunları ekledi: "Tüm bu mevkilerde oynayacağımı hiç hayal etmemiştim. Flick bunun mümkün olduğunu bana gösterdi ve bu gerçekleşti."

Forvet olarak oynamayı isteyip istemeyeceği sorulduğunda, bir gün bunu denemek istediğini itiraf ederek şunları açıkladı: "Stoperden beke geçmek büyük ölçüde benziyor. Öte yandan, orta sahada oynamak daha karmaşık; sahayı arkadan görüyorsun. En önemlisi bağlılık ve istek, takıma yardım etme isteği."

Bu sezon Barcelona'nın kaptanları arasında yer alması hakkında ise şunları söyledi: "Bu büyük bir onur, küçük yaşımdan beri altyapıdayım. Liderlik benim için doğal bir şey; takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum. Takım kaptanı olarak seçilmem büyük bir onur."

Ayrıca seçim sürecinin, oyuncuların tercih ettikleri kaptanların isimlerini kâğıt parçalarına yazmasını içerdiğini de açıkladı ve şunları ekledi: "Şaka yapmaya izin yok çünkü onları Carlos Naval okuyacak, ama birinin şaka yapmaya hakkı varsa o da Szczesny olurdu."

Eric Garcia'ya sezonun hedefleri sorulduğunda açıklamalarına şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi herkesin hedefi; son iki yılda finale kalmaya sadece bir adım kalmıştı. Güçlü bir rekabete sahip son derece komple bir takımımız var, ki bu bence önemli. Ama unutmayalım ki lig şampiyonluğu da bir hedef olmalı."

Teknik direktör Hansi Flick'in standartlarının yükseldiğini de kabul ederek şunları söyledi: "İç işleyişimizle ve salonda nasıl çalıştığımızla ilgili bazı şeyleri değiştirdik. Antrenman seanslarının kalitesi inanılmaz. Bu yaklaşımı sürdürürsek doğru yoldayız."

Genç yıldız Lamine Yamal'ın arkasında sağ bek olarak oynamak hakkında ise şunları söyledi: "Lamine Yamal seninle olduğunda, ona topu ver, müdahale etmemeye çalış ve rakiple karşı karşıya kalabilmesi için bir birebir üstünlük durumu oluştur."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Real Madrid bu sezon en güçlü rakiplerimizden biri olacak, hücumda büyük bir tehlike arz ediyorlar; onlara karşı oynamak her zaman heyecan vericidir, ama takımın başında Mourinho olunca iş daha da heyecanlı hale geliyor."

Eric Garcia, bir yıl içinde ikinci kez burnunu kırdıktan sonra koruyucu bir maske takıyor ve bunu iki ay boyunca takmak zorunda kalacağını doğruladı. Şunları söyledi: "Alıştım, ama onsuz oynamayı tercih ederim."

Diğer eski takım arkadaşlarına gelince, Eric bugün Paris Saint-Germain'e transfer olan ve hâlâ arkadaşı olan Ferran Torres ile konuştuğunu belirtti ve şunları vurguladı: "Paris'teki maçı büyük bir hevesle bekliyoruz ve mücadeleye hazırlanıyoruz."

Barcelona ile Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ekim'de Fransa'nın başkentinde karşı karşıya gelecek.

Ballon d'Or'u kazanmayı kimin hak ettiği hakkındaki görüşü sorulduğunda, "Tüm Barcelona oyuncularının ödül kürsüsüne çıkması gerekir" dedi.

Ve şunları ekledi: "Lamine Yamal kazanmayı en çok hak eden isim." Pedri ve Raphinha'nın yokluğunu da eleştirerek, "İkisinin de olmaması akıl almaz bir durum" dedi.

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