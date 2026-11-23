Barcelona, pazar günü Camp Nou'daki hareketli maçta Villarreal karşısında erkenden iki gol geriye düşünce yenilgiye yakın görünüyordu. Ancak Hansi Flick'in ekibi mücadeleyi bırakmadı ve La Liga'daki liderliğini korumasını sağlayan kritik bir 3-2'lik galibiyet aldı.

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Yamal'ın kaçırdığı penaltı, Camp Nou'daki erken dezavantajı ağırlaştırdı

Villarreal, ilk iki fırsatını gole çevirerek Camp Nou'yu erkenden sessizliğe gömdü ve iki farklı üstünlük yakaladı. Bu etkili başlangıç, son şampiyonu pazar günü zorlu bir mücadelenin içine soktu.

Lamine Yamal penaltıyı kaçırınca ev sahibi için işler daha da kötüye gitti. Ancak Barcelona devre arasında toparlandı ve ikinci yarıda maçın seyrini değiştirdi. Villarreal'in hücumunu etkisiz hâle getirerek 3-2'lik çarpıcı geri dönüşü tamamladı .

Garcia, Flick'in devre arasındaki taktik mesajını açıkladı

Maçın ardından konuşan Eric Garcia, Hansi Flick'in devre arasında takıma nasıl yeniden düzen kazandırdığını anlattı.

Garcia, "Bize mevkilerimize sadık kalmamızı ve görevlerimizi yerine getirmemizi söyledi. Bir gol attığımızda bizi durdurmanın çok zor olacağını biliyorduk," dedi. "İlk golü attık, ikincisi neredeyse hemen geldi. Camp Nou'da taraftarlarımızın desteğiyle daha da fazla enerji bulduk."

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Savunma oyuncusu, iki gol gerideyken takımın inancını da vurguladı. "Devre arasında birbirimize, kendi futbolumuzu oynayıp bir gol atarsak maçı çevirebileceğimizi söyledik," diye açıkladı. "Tam olarak öyle oldu. İlk gol geldi, ikincisi de çok kısa süre sonra geldi ve takım inanmaktan hiç vazgeçmedi. Mücadele anlayışımızdan taviz veremeyiz."

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La Liga şampiyonluk yarışında zamanında gelen uyarı

Galibiyet Barcelona'yı zirvede tutarken Garcia, maçlara yavaş başlamanın pahalıya mal olabileceğini kabul etti. Millî aranın hemen ardından etkili bir Villarreal'e karşı oynanan maçta rüzgârlı hava da son şampiyonu zorladı.

Garcia, "[Bu galibiyet] son derece önemli. Villarreal mükemmel bir takım ve bu, millî aradan sonra özellikle rüzgâr nedeniyle zorlu bir maçtı," diye ekledi. "Bazen böyle maçları kolayca kazanacağınızı düşünerek galibiyeti garanti görürsünüz. Ama bugün bize hiçbir şeyin garanti olmadığını hatırlattı. Her maç için ilk dakikadan itibaren mücadele etmek gerekiyor."

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Garcia, Villarreal'in kalitesini överken Barcelona'nın ikinci yarıdaki oyununu da takımın ulaşması gereken seviye olarak gösterdi. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Villarreal, harika bir teknik direktöre sahip, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım. İki fırsat bulup iki gol attılar. Ama sonrasında kendimize geldik, kendi oyunumuzu oynamaya başladık ve bizi bir daha neredeyse hiç tehdit edemediler. İkinci yarıda her zaman oynamamız gerektiği gibi oynadık."

İlk düdükten itibaren aynı seviyeyi yakalamak

La Liga'da zirvede kalmak, millî aranın ardından lig maçları yeniden başlarken Barcelona'ya önemli bir ivme kazandırdı. Ancak erken gelen iki gol, Flick'in ekibinin şampiyonluğunu korumaya çalışırken tekrarlamaması gereken bir zaafı ortaya koydu.

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Şimdi Barcelona'nın önündeki zorluk, ikinci yarıda sergilediği kontrolü ve mevki disiplinini 90 dakikaya yaymak. Bu düzeni pazar günü gösterdiği mücadele anlayışıyla birleştirebilirse son şampiyonu zirveden indirmek zor olacak.