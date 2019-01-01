Eric Cantona: Manchester United'ın futbolu yaşlı bir adamın seks yapmasına benziyor

Manchester United'ın oyununu eleştiren Cantona, ilginç bir metafor kullandı.

’ın unutulmaz isimlerinden Eric Cantona, United'ın bu sezon ortaya koyduğu performansı ilginç bir dille eleştirdi.

Kendine has bir üsluba sahip olan Cantona, United’ın maçlarını, yaşlı bir adamın seks yapmasına benzetti.

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Otro' ya konuşan Cantona, United’ın oynadığı futboldan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Cantona yaptığı açıklamada, “Manchester United her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Ancak United’ın şu anda oynadığı futbol, yaşlı bir adamın seks yapmasına benziyor. Elinden gelenin en iyisi için çabalarsın ama günün sonunda herkes biraz hayal kırıklığına uğrar” dedi.

Cantona, daha sonra açıklamasına bir ek daha yaparak, “Yanlış anlaşılmasın. Bahsettiğim yaşlı adam ben değilim. Bu sadece bir metafor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Manchester United’ın dünyanın en büyük kulübü olduğunu da belirten Cantona, United'ın bu durumdan kurtulacağını da iddia etti.