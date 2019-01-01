Eric Alonso: Galatasaray telefonlara cevap vermiyor

Galatasaray'ın Emre Mor ile olan transfer görüşmelerini yürüten Celta Vigo temsilcisi Eric Alonso, gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

2018-19 sezonu şampiyonu , ekiplerinden forması giyen 21 yaşındaki futbolcu Emre Mor'u transfer gündemine almış ve görüşmelere başlamıştı.

Bazı aksaklıklar sebebiyle henüz Galatasaray'a imza atamayan genç futbolcunun transfer görüşmeleri için Celta Vigo'yu temsil eden Eric Alonso, AS gazetesine yaptığı açıklamada Galatasaray'ın yalnızca Emre ile görüştüğünü dile getirdi.

"Transfer %100 sonuçlandı diyemem. Eğer Galatasaray benimle iletişime geçerse transferi bitirebilir. Celta, görüşmeleri yürütmem için bana izin vermiş ve kulübün temsilcisi olarak beni görevlendirmişti. Ancak Emre Mor, beni almadan tek başına İstanbul'a giderek Fatih Terim ile görüştü. Halbuki karşı taraf ile benim görüşmem gerekirdi. Kimse bu görüşmelerde bizi safdışı bırakamaz."

"Galatasaray telefonlara cevap vermiyor"

"Galatasaray'ı birçok kez aradım, İdari Menajer Şükrü Hanedar'a WhatsApp üzerinden bir sürü mesaj attım ancak cevap vermedi. Eğer Galatasaray Emre'yi gerçekten istiyorsa transferi sonuçlandırmaya açığız. Emre'nin kalitesini yeniden kanıtlayabilmesi için Galatasaray harika bir fırsat. Fatih Terim muhteşem bir teknik direktör ve çok disiplinli. Terim sayesinde Emre yeniden mükemmel bir futbolcu olacak. Galatasaray taraftarı sürekli Twitter üzerinden bana yazıyor, Emre'nin gitmesine izin vermemi istiyorlar. Onlara ve kulübe saygım var. Galatasaray, Avrupa'nın en iyi takımlarından. Galatasaray'a yardım etmeye açığım. Eğer kulüp bizimle iletişime geçerse Emre, uygun şartlar altında Galatasaray'a gidebilir. Ancak ne kulüple ne de benimle görüşen olmadı."