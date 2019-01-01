Eric Abidal: Lionel Messi ile yeni sözleşme için görüşüyoruz

Abidal, Messi'nin menajeriyle yeni sözleşme konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Futbol Direktörü Eric Abidal, ile yeni sözleşme imzalamak istediklerini söyledi.

Sport' a konuşan Abidal, "Messi bizim için anahtar bir oyuncu. Şu anki sözleşmesinde tek taraflı fesih hakkına sahip. Ancak başkanımız, bunu kaldırmak için Messi'nin menajeriyle görüşmelere başladı" dedi.

Takımın genel durumunu da değerlendiren Abidal, "Kadromuz geçen sezondan çok daha iyi. Ayrıca başarı için zihniyet de önemlidir. Eğer bir takım gereken zihniyete sahip ise tüm hedeflerine ulaşabilir" diye konuştu.

Barcelona ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Messi, bu sezon çıktığı 11 maçta 9 gol 5 asistle oynadı.