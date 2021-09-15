Ergin Ataman: Kuntz'u getirmek Türk futbolunu aşağılamaktır

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dijital ortamda bir araya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes ile Euroleague şampiyonluğunu kazanarak kariyerinin en büyük başarısına imza atan Ergin Ataman, yeni sezon öncesinde katıldığı Dijital Medya Buluşması'nda futbol gündemiyle ilgili açıklamalar yaptı.

A Milli Takım'daki teknik direktör değişimiyle ilgili konuşan Ataman, Stefan Kuntz ismine sert tepki gösterdi.

Ne söyledi?

"Futbol Milli Takımımız'da Şenol Güneş ayrıldı. Milli Takım'da kim antrenör olacak diye konuşuluyor. Dün internette gezinirken, çok şaşırdım. Türkiye’de bu kadar değerli futbol hocaları varken, Almanya’dan hiçbir 1. Lig başarısı olmayan, beş senedir Almanya Ümit Milli Takımı’nı çalıştıran bir hoca ile görüştüklerini gördüm.

"Girdim, baktım, kimdir bu hoca diye. İnanın çok şaşırdım. Kulüp takımlarında 1. Lig seviyesinde, Avrupa kupalarında bir başarısı olmayan bir antrenörün, milli futbol takımımızın başına geçeceği yazılıyor. Şaşkınlık içindeyim."

"Futbol dünyası tuhaf bir dünya, tuhaf bir yönetimi var. İyi ki basketbol hocası olmuşum. Futbol antrenörlerimizin de pek sesi çıkmıyor buna."

"Bir ümit milli takımı teknik direktörünün gelip Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesi bana göre Türk futbolunun aşağılanmasıdır."

"Yabancı antrenöre karşı değilim. Löw, Guardiola ve Mourinho gibi Avrupa'da 20-30 antrenör var. Türk Milli Takımı, tarihinin en iyi jenerasyonunu yakaladı. Takımın başına çok kariyerli, bütün oyuncuların saygı duyacağı bir teknik direktör getirilmesinden yanayım."

Galatasaray anısını paylaştı

"6-7 sene önce Ünal Aysal, Galatasaray'ı çalıştırıp çalıştıramayacağımı sordu. 1-2 yıllık eğitimden sonra bunu yapabileceğimi söylemiştim. Bu tekliften birkaç ay sonra başkanlığı bırakmıştı. İyi ki o yola girmemişiz çünkü şu anda 3. Lig'de sürünüyor olabilirdik."

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