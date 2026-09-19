Eretribune yorumcuları bu konuda tamamen hemfikir: 'O kadar iyi ki... Keyfini çıkarın, dostum'

VriendenLoterij Eretribune yorumcuları, cumartesi akşamı oynanan Ajax - Excelsior maçının ilk yarısında iki oyuncuya hayran kaldı: Julian Brandt ve Irakli Yegoian. Bunu devre arasındaki ESPN analizinde dile getirdiler.

Brandt, Johan Cruijff ArenA'da yarım saati aşkın bir sürenin ardından perdeyi açtı. Devre arasından hemen önce ise skor, Lennard Hartjes sayesinde biraz sürpriz şekilde yeniden eşitlendi: 1-1.

VriendenLoterij Eretribune'da devre arasında konuşulan isimlerden biri de Brandt oldu. Marciano Vink, “O kadar iyi ki...” değerlendirmesinde bulundu. “Ayrıca özgür oynuyor ve sahada başkalarının tam olarak göremediği şeyleri görüyor.”

“Ayrıca ceza sahasına ne zaman girmesi gerektiği konusunda müthiş bir zamanlama hissine sahip. Bazı oyuncularda bu vardır; ceza sahasına koşarsın ve top ayağının dibine düşer.”

Danny Koevermans da ona katıldı. “İnsana keyif veriyor dostum. Bu Brandt sürekli hareket halinde. Geliyor, gidiyor... Bunu izlemek çok güzel. Bir de derin koşuları var.”

Öne çıkarılan bir diğer oyuncu ise Excelsior orta saha oyuncusu Yegoian oldu. Mario Been, “Benim görüşüme göre çok daha güzel bir adım atmak için gereken tüm şartlara sahip bir çocuktan bahsediyorsanız, o kesinlikle bu isim. Her şeye sahip. İyi koşabiliyor, müthiş tekniği var, gol atabiliyor, vuruşu iyi...” dedi.

Feyenoord'un onu alması gerekip gerekmediği sorusuna Been, “Yani evet, çok yakın ve ben her zaman o tarafa meyilliyim. Excelsior'da Feyenoord'un almadığı Dallinga ve Schouten gibi birkaç oyuncu oldu. Wieffer'i ise aldılar, bu da onlardan biri. Ben sadece bir fikir atıyorum ortaya, artık bununla ne yaparsanız yapın” yanıtını verdi.