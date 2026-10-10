Mario Been, Luciano Valente’nin son milli takım arasında Hollanda Milli Takımı kadrosuna alınmamasına hiçbir anlam veremiyor. Deneyimli yorumcu, ESPN’de Feyenoordlu oyuncunun Lazio orta saha oyuncusu Kenneth Taylor’dan daha fazla daveti hak ettiğini söylüyor.

Valente sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. Bu sezon itibarıyla takım kaptanı da olan orta saha oyuncusu, sola yakın serbest bir hücum rolünde görev yapıyor ve Been’e göre bu pozisyonu fazlasıyla iyi dolduruyor. 23 yaşındaki Groningen doğumlu futbolcu, Eredivisie’de şimdiden dört gol attı ve buna ek olarak bir de asist yaptı.

"Valente’nin rolünü görüyorsunuz, soldan başlayan çok özgür bir rol. Burada ise topu en azından hazırlanmış şekilde vermek için 10 numara pozisyonuna kadar geliyor", diyen Been, PEC Zwolle deplasmanındaki maça (0-7) ait görüntüleri örnek gösterdi.

"Bu da gerçekten bir kalite", diyerek Valente’nin kendi yarı sahasından attığı nefis ara pasına dikkat çeken Been, sözlerini şöyle sürdürdü: "Derine koşu yapan oyuncuları görüyor, o bir kalite oyuncusu. Valente bu pozisyonda oynamaya başladığından beri tüm Feyenoord daha iyi oynamaya başladı."

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"Orta saha daha sağlam duruyor, Zechiël ile birlikte elbette çok fazla derinlik ve koşu gücüne sahipsiniz. Targhalline ve Vanhoutte ile iki ön liberonuz var, Valente de serbest bir role sahip ve bunu her hafta gösteriyor."

"Şimdiden dört gol attı, bu da FC Groningen’de ve geçen yıl Feyenoord’da oynadığı 84 maçtaki sayıyla aynı", diyen Been, Groningen formasıyla 94 maçta 10 gol atan Valente hakkında biraz abartılı konuştu. "Kendini çok iyi hissediyor, bu kaliteli bir oyuncu ve bence Hollanda Milli Takımı’nda olabilirdi."

Sunucu Jan Joost van Gangelen ise bir adım daha ileri giderek, Valente’nin Xavi’nin ilk Hollanda Milli Takımı kadrosunda mutlaka yer alması gerektiğini söyledi. "Taylor vardı", diye yanıt verdi Been. "Bir örnek vermek gerekirse. Bence aslında buna ondan daha çok hakkı vardı."

"Her hâlükârda oraya ait bir oyuncu, çünkü bunun için gerekli kaliteye sahip", diyen Been, Valente’nin yeni pozisyonundan memnun olduğunu düşündüğünü de belirtti. "Saat gibi işliyor ve her maç ceza sahasında en az beş kez pozisyona giriyor. Sorun da hep buydu."

"Gol tehdidi azdı, asist sayısı da daha iyi olabilirdi. Ama şimdi baktığınızda, şu anda Feyenoord için gerçekten çok önemli. Bütün takım daha iyi oynuyor. Kendinizi bunun için feda edip bu sayede bireysel olarak da daha iyi oynuyorsanız, bunun iki tarafa da kazandırdığını düşünüyorum", ifadelerini kullandı Been.



