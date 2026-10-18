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Siep Engelen
Çeviri:

Eredivisie teknik direktöründen sert çıkış: "Kendimi kazıklanmış hissediyorum, artık gerçekten bıktım!"

Cambuur - Alkmaar
Cambuur
Alkmaar
Eredivisie
J. Plat
S. Teuben

Eredivisie'de tartışmalı hakem kararları giderek artıyor gibi görünüyor. Bu hafta sonu da farklı geçmedi. SC Cambuur Teknik Direktörü Johan Plat, ESPN'e yaptığı açıklamada artık bu durumdan bıktığını söyledi. 

"Burada öfkeden dolup taşıyorum. Sürekli şikâyet eden biri gibi görünmek istemiyorum ama ciddi biçimde haksızlığa uğradığımı hissediyorum. Bunun ilk nedeni kırmızı kart" diyen Plat, AZ forveti Mexx Meerdink ile girdiği mücadelenin ardından hakem Stan Teuben tarafından ikinci sarı kartla oyundan atılan Devid Bouah kadar Meerdink'in de suçlu olduğunu düşünüyor. 

"Bir de aleyhimize penaltı veriliyor, gülesim geliyor" diye devam eden Plat, kaleci Thijs Jansen'in hava topu mücadelesinde yumruğuyla Mees de Wit'in başına temas ettiği pozisyona değindi. Bu pozisyonun ardından penaltı verildi ve Meerdink skoru 2-2'ye getirdi. 

"Sittard'da forvetimiz Binder'ın karıştığı benzer bir pozisyon yaşandı. Orada kafası neredeyse gövdesinden koparılıyordu ama bize penaltı verilmedi. Şimdiki pozisyon çok daha hafif çünkü Jansen onun başını sıyırıyor." 

Plat'ı en çok rahatsız eden ise kararlardaki tutarsızlık. "Ne karar verirlerse versinler, sorun değil ama kararlar tutarlı olmalı. Artık bundan gerçekten bıktım" diyerek tepkisini dile getirdi. 

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"Velsen'de de yaşadık. Faulün ceza sahası içinde olup olmadığını kesin olarak söyleyemedikleri bir penaltı yüzünden iki puanımız elimizden alındı. Hâkim olan bu keyfî kararlardan gerçekten bıktım." 

Plat, hakem Teuben'in kendisine göre yanlış değerlendirmelerinden büyük üzüntü duyuyor. "Ne yazık ki şu anda baskın gelen duygu bu, çünkü bunun dışında öğleden sonra her şey mükemmel gitti. Bence çok iyi bir maç oynadık. Ama şu anda hayal kırıklığı ve öfke ağır basıyor, çünkü bu maçtan üç puanla ayrılmalıydık."

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