Eredivisie'nin eski yıldızı, akılalmaz faulünün ardından içtenlikle özür diledi

Cuma günü Wisla Krakow ile Cracovia Krakow arasında oynanan şehir derbisinde (2-1) çok dikkat çekici bir an yaşandı. Eredivisie’nin eski yıldızlarından Mateusz Klich, maçın son bölümünde rakibine arkadan tekme atarak kontrolünü tamamen kaybetti ve doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Klich, yaşananların ardından özür diledi.

36 yaşındaki Klich, bir maçlık cezasını tamamlayıp Wisla ile oynanan, her zaman büyük gerilime sahne olan şehir derbisi için kadroya dönmüştü. Cracovia, uzatma dakikalarının sonlarında 2-1 gerideyken orta saha oyuncusu kontrolünü tamamen kaybetti ve karşısında oynayan Jérémy Guillemenot’ya arkadan tekme attı.

Klich topa müdahale ettiğini iddia etti ancak ünlü hakem Szymon Marciniak buna itibar etmedi. FC Twente, PEC Zwolle ve FC Utrecht’in eski oyuncusunun yaptığı faulün ardından büyük bir arbede de yaşandı.

"Tecrübeli bir oyuncu olarak böyle davranmamalıydım" diyen Klich, maçın ardından şunları söyledi: "Wisla’nın üçüncü golü atmasını önlemek için elimden geleni yaptım. Herkes bunun aptalca olduğunu gördü. Duygularıma yenik düştüm."

Klich, cumartesi günü Kanal Sportowy’ye yaptığı açıklamada bir kez daha özür diledi: "Öncelikle Jérémy’den özür dilemek istiyorum. Ona Instagram’dan mesaj gönderdim. Bu sabah akşamdan kalma bir hâlde uyandım."

"Aptalca ve gereksiz bir fauldü. Kontrolümü açıkça kaybettim ve böyle davranmamalıydım. Buna başka bir şey eklemek zor. Jérémy’den ancak özür dileyebilirim. Umarım bunu okur" dedi Klich.

Klich’in alacağı ceza, 14 hafta sonunda düşme hattının iki puan üzerinde bulunan Cracovia için büyük bir darbe olacak. Milli takım formasını 41 kez giyen oyuncu, 2025’in ortalarında bonservis bedeli ödenmeden katıldığı Cracovia’da düzenli olarak forma giyiyor. Klich, gençliğinde bu kulüpte çıkış yaparak VfL Wolfsburg’a transfer olmayı başarmış, ardından Hollanda’da oynamıştı.