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sc Heerenveen'in FC Groningen karşısındaki derbi galibiyetinin (1-3) ardından kutlama yapmak için yeterli neden vardı. Ancak cumartesi akşamı deplasman tribününde bazı olaylar yaşandı. Haberi RTV Noord duyurdu.

Yerel basın kuruluşunun haberine göre Heerenveen taraftarları, "birden fazla tuvalet ve lavaboyu" tekmeleyerek duvardan söktü. Binlerce avroluk hasara yol açıldığı belirtiliyor.

Olaylara karışanların maçın devre arasında taşkınlık yaptığı belirtiliyor. O sırada Heerenveen 0-1 öndeydi ancak erkekler tuvaleti buna rağmen ağır biçimde tahrip edildi.

RTV Noord, "Birden fazla lavabo tekmelenerek duvardan söküldü ve bazı tuvaletler tamamen tahrip edildi. Maddi hasarın tam boyutu pazartesi sabahı belli olacak. O zaman her şey tespit edilecek" ifadelerini kullandı.

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"FC Groningen, oluşan zararın karşılanmasını sc Heerenveen'den talep edecek. Ardından Heerenveen, zararın karşılanmasını sorumlulardan talep edebilmek için failleri bulmaya çalışacak. Hasarın binlerce avroyu bulduğu ise şimdiden belli."

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sc Heerenveen Genel Direktörü Ferry de Haan, "sc Heerenveen açısından sportif olarak güzel geçen bir akşamın ardından deplasman tribününde tahribat yaşanması büyük hayal kırıklığı" dedi.

"Bu davranış sc Heerenveen'in ilke ve değerleriyle bağdaşmıyor; bu davranışı kesinlikle kabul etmiyoruz. Zararı onlardan talep edebilmek için sorumluları tespit etmeyi umuyoruz."

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De Haan sözlerini şöyle tamamladı: "Bu, bir ya da birden fazla kişinin kabul edilemez davranışıdır. sc Heerenveen'de böyle davranışlara yer yok. Bunları ortadan kaldırmak için çalışmayı sürdüreceğiz."

Saha içindeyse Heerenveen için olumlu bir akşamdı. Kuzey Derbisi'nde Groningen'i 1-3 mağlup eden teknik direktör Robin Veldman'ın takımı, Eredivisie'de lider PSV'nin yalnızca beş puan gerisinde, dikkat çekici bir şekilde altıncı sırada yer alıyor.