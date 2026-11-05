Eredivisie özetleri önümüzdeki yıllarda da NOS'ta yayımlanacak. Kamu yayıncısı, sözleşmenin 2031/32 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Vrouwen Eredivisie özetleri de NOS'ta kalacak. NOS ayrıca Keuken Kampioen Divisie görüntülerine erişim sağlayacak ve ESPN ile iş birliği yapacak.

Özetlerin yanı sıra NOS radyodaki canlı maç anlatımını da NOS Langs de Lijn'de sürdürecek. Kamu yayıncısı ayrıca, "Yeni anlaşmayla NOS, önemli anları ve özetleri internet ve sosyal medyada hızlı ve kapsamlı biçimde paylaşmak için daha geniş imkânlara sahip olacak" açıklamasını yaptı.

"Keuken Kampioen Divisie ve EuroJackpot Vrouwen Eredivisie özetlerini yayımlama imkânı da olacak. Ayrıca NOS ve ESPN, VriendenLoterij Eredivisie hakkında bir gençlik programı hazırlamak üzere iş birliği yapma hedeflerini dile getirdi."

NOS Sport'un genel yayın yönetmeni Xander van der Wulp, "Bu sözleşmenin uzatılmasından son derece mutluyuz" dedi. "Eredivisie özetlerinin yeri NOS. Harcamalarımızı dikkatle gözden geçirmek zorunda olduğumuz bu dönemde de Hollanda futbolunun kamu yayıncısında herkes için erişilebilir kalması önemli."

"NPO 1'de tabakları kucağa alıp ekran başına geçme geleneği sürecek. Bu anlaşma sayesinde Eredivisie'yi farklı yollarla, örneğin NPO Start, uygulamamız ve sosyal medya üzerinden takip eden futbolseverlere ulaşmak için de daha fazla imkânımız olacak."

Van der Wulp sözlerini, "Böylece farklı kuşaklardan futbolseverleri Eredivisie için heyecanlandırabiliriz" diyerek tamamladı. Eredivisie maçlarına ilişkin canlı yayınlar ESPN'in elinde. Spor kanalı, yayın haklarını 2030 yılının ortasına kadar elinde bulunduruyor.

Bir süredir saat 19.00'daki özet programına yorumcular da katılarak maç aralarında görüşlerini paylaşıyor. Rafael van der Vaart, Theo Janssen, Leonne Stentler, Merel van Dongen ve Imke Courtois, Hilversum'daki Media Park'ta programa düzenli olarak katılan isimler arasında.