"Eredivisie kulüpleri, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Hollandalı defans oyuncusunu kadrolarına katmak istiyor"

Record gazetesinin haberine göre, Sidny Lopes Cabral (23) çeşitli Hollanda kulüplerinin ilgisini çekiyor. Benfica’nın kanat bekçisi için memleketine dönmek de seçenekler arasında yer alıyor.

Rotterdam doğumlu Cabral, Ocak ayında Benfica'ya rüya gibi bir transfer gerçekleştirdi. Estrela Amadora, sekiz kez Cape Verde milli forması giyen oyuncu için 6 milyon euro gibi rekor bir ücret aldı.

Cabral, Lizbon'da 2030 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Benfica'da hızlı bir başlangıç yapan oyuncu, son zamanlarda giderek daha sık yedek kulübesinde oturuyor veya maç kadrosuna alınmıyor.

Görünüşe göre José Mourinho Benfica'nın teknik direktörü olarak kalırsa, Cabral Estádio da Luz'da forma şansı bulamayacak.

Hollanda ve Yunanistan'dan birçok kulüp, Cabral'ın durumunu yakından takip ediyor. Ancak somut isimler belirtilmiyor.

Kulüp gözlemcisi Walter Marques'e göre, Portekizliler Cabral'ın olası satışında aceleci davranmıyor. "Benfica, Ocak ayında yapılan 6 milyon euroluk yatırımı geri kazanmak amacıyla, olası bir ayrılığı dışlamıyor."

“Ancak kesin karar, Cabral’ın katılacağı ve değerini daha da artırabileceği Dünya Kupası’ndan sonra verilmeli,” diye ekliyor Marques.