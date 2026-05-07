Eredivisie kulüpleri, play-off'larda parlayan "şu oyuncunun kardeşi" için sıraya giriyor

Emmanuel Poku, kendisine gösterilen ilgiden şikayetçi değil. Gazeteci Chris Tempelman’ın Perşembe günü VI ZSM’de belirttiği üzere, Almere City’nin yıldırım hızındaki kanat oyuncusu kariyerinde bir sonraki adıma hazırlanıyor. FC Twente ve Go Ahead Eagles gibi kulüpler onu yakından takip ediyor.

Yirmi yaşındaki Poku, Keuken Kampioen play-off'larında Almere'de yaşıtı Marley Dors ile birlikte göze çarpıyor.

Eğer hırslı kulüp VriendenLoterij Eredivisie'ye yükselmeyi başaramazsa, her ikisi için de Hollanda'nın en üst seviyesine giden birçok yol var.

Tempelman Çarşamba günü Poku ile görüştü. “Yükselmeye odaklandığını ve şimdilik başka bir şey düşünmediğini söylüyor, ancak bir sonraki adımı atmakla meşgul. Başka türlü olamaz. Bu, Eredivisie'ye, hatta belki de yurtdışına gitmesi gereken bir genç. O buna hazır.”

Poku, şu ana kadar Almere formasıyla 47 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

“Poku’ya Eredivisie’ye geçiş yapmasını tavsiye ederim. FC Twente’nin radarında olduğunu biliyorum ve dün Go Ahead Eagles’ın da onu takip ettiğini fark ettim,” diye açıklıyor Tempelman.

Emmanuel Poku, geçen yaz AZ'den Bayer Leverkusen'e muhteşem bir transfer gerçekleştiren Ernest'in (22) küçük kardeşi.