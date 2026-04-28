Eredivisie için kötü haber mi? "O zaman ligin sonuna kadar oynanması mümkün olmaz"

Profesyonel futbol direktörü Marianne van Leeuwen, acil duruşmanın ardından Eredivisie'de gerginliğin tırmanacağına dair endişelere yanıt verdi. ESPN'de görüşlerini paylaştı.

Salı sabahı acil duruşma gerçekleşti. Van Leeuwen, durumdan çok üzgün. “Lig yönetimi olarak, kulüplerinden birinin size karşı dava açtığı bir davada mahkemede bulunmak çok üzücü.”

NAC'nin davayı kazanması halinde, KNVB'ye göre bunun birçok sonucu olacak. Federasyon, bu durumda kaosun ortaya çıkacağını belirtiyor.

“Çünkü çok sayıda başka kulüp de haklarını saklı tutmuş durumda ve eğer hakim NAC'nin lehine karar verirse, onlar da suç duyurusunda bulunacak ve acil davalar açacaklar. O zaman ligin tamamlanamaması söz konusu olabilir,” diyor profesyonel futbol direktörü.

KNVB'nin avukatı Michiel van Dijk, acil davası sırasında, en az 133 Eredivisie maçının bu hukuki adımlardan etkilendiğini de belirtti. Bu maçlarda, muhtemelen oynama hakkı olmayan oyuncular sahaya çıkmıştır.

Van Leeuwen, kendisinin ve KNVB'nin ihmalkar davrandığını düşünmüyor. “İhmalkar davrandığımızı düşünmüyorum. Uyruk, oyuncular ve işverenler için oldukça hassas bir konudur.”

Önümüzdeki Pazartesi günü hakim bu davada kararını açıklayacak. Futbol federasyonuna göre, NAC'nin davayı kazanması halinde Ajax, Feyenoord, Telstar, FC Volendam, Heracles ve TOP Oss da yasal işlem başlatacak.