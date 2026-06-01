Eredivisie için bir fırsat mı? Hollanda milli takımında 96 kez forma giymiş oyuncu bu yaz bedelsiz transfer olacak

Georginio Wijnaldum bu yaz Al-Ettifaq'tan kesin olarak ayrılıyor. Süresi dolan sözleşmesi uzatılmayacak, bu nedenle Hollanda milli takımında 96 kez forma giymiş olan oyuncu yeni bir macera arayışına girebilir.

2023 yazında Wijnaldum, 8 milyon euroya Orta Doğu'ya sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Ancak bu, kesinlikle başarısız bir macera değildi: orta saha oyuncusu toplam 101 maçta forma giydi ve 38 gol attı.

Yine de Al-Ettifaq'taki süresi artık sona eriyor. Bunun nedeni ise dikkat çekici: gazeteci Ben Jacobs'a göre kulüp, Wijnaldum'a yeni bir sözleşme teklif edecek mali güce sahip değil.

Al-Ettifaq'ın resmi kanallarında Wijnaldum'a hizmetleri için teşekkür edildi. "Bu bölüm kapanıyor, ancak efsane sonsuza kadar kalacak. Teşekkürler Gini" yazıyor.

35 yaşına giren Wijnaldum'un geleceğinin ne olacağı henüz bilinmiyor. Sky Sports kısa süre önce Hollandalı oyuncunun Premier League'e dönmeyi hedeflediğini bildirirken, Wijnaldum ise ESPN'e verdiği bir röportajda Eredivisie'ye kapısının açık olduğunu belirtmişti.

"Paris Saint-Germain o zamanlar on milyon euro ve bunun üzerine maaşımı da istiyordu. Bu imkansızdı," diyen Wijnaldum, eski kulüpleri PSV ve Feyenoord'a da atıfta bulundu.

"Tabii ki çok fazla fedakarlık yapsaydım bu mümkün olabilirdi, ama ben bunu istemedim. O zaman başka bir seçim yapmak zorunda kaldım."