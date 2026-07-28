Joël Drommel’e yeniden Eredivisie’den ilgi var. Transfer muhabiri Mounir Boualin, FC Twente’nin kaleci için PSV ile temasa geçtiğini bildirdi.

Philips Stadı’nda Drommel, sıralamada Matej Kovár ve Nick Olij’in gerisinde yer alıyor. Bussumlu file bekçisi geçen sezon Sparta Rotterdam’a kiralanmış ve burada son derece başarılı bir sezon geçirmişti.

Kayne van Oevelen ve Jeffrey de Lange’ın ardından Twente Direktörü Erik ten Hag, şimdi de rotasını Drommel’e çevirdi. Twente, kaleci Lars Unnerstall’a rakip olacak bir isim arayışını yoğun şekilde sürdürüyor.

Boualin’e göre De Lange şimdilik ciddi bir aday, ancak Olympique Marseille, Enschede ekibinden gelen iki teklifi şimdiden reddetti. Jasper Schendelaar da Twente için ilgi çekici bir seçenek olarak görülüyor, ancak şu anda öncelik Drommel ile De Lange’da.

FC Twente henüz PSV’ye resmi bir teklif sunmadı, ancak iddiaya göre kaleciyi kadrosuna katmak için girişimde bulunmak istiyor. Boualin’e göre Drommel, Twente’ye dönüşe açık. Eindhoven’da sözleşmesi 2027 yılının ortasına kadar devam eden 29 yaşındaki kaleci için yurt dışına transfer de ciddi seçenekler arasında yer alıyor.

Eindhovens Dagblad gazetesinden Rik Elfrink, Boualin’in haberini doğrularken, Ten Hag’ın salı öğleden sonra Drommel ile görüştüğünü de ekledi. Ayrıca Twente’nin Eindhoven ekibiyle usulüne uygun şekilde temasa geçtiğini belirtti. NEC de Drommel’i kadrosuna katmak istemişti, ancak bu yalnızca kiralık olarak mümkün olacaktı.

Boualin daha önce Transfermind podcast’inde, Drommel’in Feyenoord’un dikkatini çektiğini söylemişti. Ona göre kaleci, Rotterdam ekibinin listesindeydi, ancak Stadclub herhangi bir devam adımı atmadı.